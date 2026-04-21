செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (16:59 IST)

90 சதவீத பெண் அரசியல்வாதிகளின் வாழ்க்கை ஆண்களின் படுக்கை அறைகளில் இருந்தே தொடங்குகிறது.. எம்பியின் சர்ச்சை பேச்சு

90 சதவீத பெண் அரசியல்வாதிகளின் வாழ்க்கை ஆண்களின் படுக்கை அறைகளில் இருந்தே தொடங்குகிறது.. எம்பியின் சர்ச்சை பேச்சு
பீகார் மாநிலம் பூர்ணியா தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பப்பு யாதவ், பெண் அரசியல்வாதிகள் குறித்து பேசியுள்ள கருத்துக்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "90 சதவீத பெண் அரசியல்வாதிகளின் வாழ்க்கை ஆண்களின் படுக்கை அறைகளில்  இருந்தே தொடங்குகிறது" என்றும், சமரசம் செய்துகொள்ளாமல் பெண்களால் அரசியலில் வெற்றிபெற முடியாது என்றும் மிகவும் தரம் தாழ்ந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
 
அரசியல்வாதிகளே பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளில் ஈடுபடுவதாகவும், இந்திய அரசியலில் பெண்களை சுரண்டுவது ஒரு கொள்கையாகவே மாறிவிட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
பப்பு யாதவின் இந்த பேச்சுக்கு பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும், சமூக ஆர்வலர்களும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். பெண்களின் கண்ணியத்தையும் சுயமரியாதையையும் சிதைக்கும் வகையில் பேசிய பப்பு யாதவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது.
 
 
Edited by Siva

