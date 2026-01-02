வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
Written By Bala
Last Modified: வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (12:12 IST)

யாருக்கும் பாரமா இருக்க மாட்டேன்!. பல லட்சம் செலவில் தனக்குத்தானே கல்லறை கட்டிய மனிதர்!..
பொதுவாக ஒருவர் இறந்த பின் அவரின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவரின் நினைவாக கல்லறை கட்டுவார்கள். ஆனால் தெலுங்கானாவில் வசிக்கும் ஒரு முதியவர் தான் உயிரோடு இருக்கும்போதே பல லட்சம் செலவில் தனக்குத்தானே கல்லறை கட்டிக் கொண்டது பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியிருக்கிறது.
 
 
தெலுங்கானா மாநிலம் ஜக்தியால் மாவட்டம் லட்சுமிபுரம் என்கிற பகுதியில் வசிப்பவர் இந்திரய்யா.. இவருக்கு வயது 80.. இவருக்கு நான்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள்.. இவர் பல வருடங்கள் துபாயில் கூலி வேலை செய்து விட்டு அதன் பின் தெலுங்கானா வந்தவர். இவர் தனது மரணத்திற்கு பின்பு தனது குடும்பத்தில் யாரும் கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதற்காக 12 லட்சம் செலவு செய்து பளிங்கினால் கல்லறையை கட்டியிருக்கிறார்.
 
அதோடு தினமும் தனது கல்லறைக்கு வந்து அதை சுத்தம் செய்து அதன் அருகில் உள்ள செடிகளுக்கு தண்ணீர் விடுவது போன்ற சில விஷயங்களை செய்து வருகிறார். இதுபற்றி பேசிய இந்திர ஐயா ‘எனக்கு நானே கல்லறை கட்டிக் கொள்வது வருத்தமாக இருக்கிறது. ஆனாலும் அது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.. 
 
இறந்த பின் இதுதான் என் வீடாக இருக்கப்போகிறது. இதுவரை ஐந்து வீடுகள் ஒரு பள்ளி மற்றும் தேவாலயம் ஆகியவற்றை கட்டிக் கொடுத்திருக்கிறேன். என சொல்லும் ருத்திரையா எனது கல்லறையில் மரணத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது.. கடைசியாக போகும்போது யாரும் செல்வத்தை எடுத்துச் செல்ல முடியாது’ என்கிற வாசகத்தையும் எழுதியிருக்கிறார்.

