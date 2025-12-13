கேரள நடிகை பாலியல் வழக்கு: 6 குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை அறிவிப்பு.. எத்தனை ஆண்டு சிறை?
கேரளாவில் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு பிரபலமான நடிகை ஒருவர் காரில் கடத்தப்பட்டு, கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட வழக்கில், எர்ணாகுளம் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தண்டனை விவரத்தை அறிவித்தது.
குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்ட என்.எஸ். சுனில், மார்ட்டின் ஆன்டனி, பி. மணிகண்டன், வி.பி. விஜேஷ், எச். சலீம், மற்றும் பிரதீப் ஆகிய ஆறு பேருக்கும் 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனை விதித்து நீதிபதி ஹனி எம். வர்கீஸ் உத்தரவிட்டார். இந்த ஆறு பேரும் குற்றவியல் சதி, கடத்தல், கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் குற்றவாளிகளாகக் கண்டறியப்பட்டனர்.
சுமார் எட்டு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற இந்த வழக்கில், நடிகர் திலீப் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டனர்.
நடிகர் திலீப் விடுதலையை எதிர்த்து அரசுத் தரப்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் கேரளாவையே உலுக்கிய நிலையில், குற்றவாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தண்டனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Mahendran