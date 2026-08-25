  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. 5,663 Schools Across India Reportedly Have Zero Students, West Bengal Accounts for 4,133
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (18:45 IST)

4,133 பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. ஆனால் 19,502 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.. எப்படி?

பள்ளிக்கல்வி
Written By: SIVA
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (18:45 IST)
google-news
மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள பள்ளிக்கல்வி தொடர்பான தரவுகள் நாட்டின் கல்வி கட்டமைப்பில் நிலவும் சில அதிர்ச்சிகரமான நிலைமைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளன. 
 
நாடு முழுவதும் 5,663 பள்ளிகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மேற்கு வங்கம் மட்டும் 4,133 பள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்த பள்ளிகளில் 19,502 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுவதாகவும் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
 
மேற்கு வங்கத்தை தொடர்ந்து உத்தரப் பிரதேசத்தில் 313 பள்ளிகளில் மாணவர்கள் இல்லாத நிலை காணப்படுகிறது. அங்கு 177 ஆசிரியர்கள் பணியில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் நாடு முழுவதும் 6,769 பள்ளிகளில் ஒரே ஒரு ஆசிரியர் மட்டுமே பணியாற்றுகிறார். மேலும் 520 பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களே இல்லாத நிலையும் இருப்பதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
மாணவர்-ஆசிரியர் விகிதத்திலும் பல மாநிலங்களில் பற்றாக்குறை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தொடக்க மற்றும் உயர் தொடக்கப் பள்ளிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் இருப்பதால் கல்வியின் தரம் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்ற கவலை எழுந்துள்ளது.
 
இதற்கு விளக்கம் அளித்த மேற்கு வங்க கல்வி அமைச்சர் தீபக் பர்மன், சில தனியார் பள்ளிகள் மாணவர் விவரங்களை முறையாக பதிவேற்றாததால் இந்த எண்ணிக்கை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். தரவுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
இதற்கிடையே, மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த காலங்களில் ஆசிரியர் நியமனத்தில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக எழுந்த புகார்களும் மீண்டும் விவாதத்திற்கு வந்துள்ளன. ஆசிரியர் நியமன ஊழல் வழக்கில் 25,000-க்கும் மேற்பட்ட நியமனங்களை உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கர்நாடகத்தில் நடந்தது போலி என்கவுண்டரா? 3 தமிழர்களின் பிரேத பரிசோதனையில் திடுக்கிடும் தகவல்..

30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெறும் சைக்கிள்!.. இப்ப கோடீஸ்வரர்!.. சட்டசபையில் தெறிக்கவிட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா!..

30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெறும் சைக்கிள்!.. இப்ப கோடீஸ்வரர்!.. சட்டசபையில் தெறிக்கவிட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா!..தமிழகத்தில் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்துள்ள நிலையில் சட்டசபையில் தவெக அமைச்சர்களுக்கும், திமுக முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கும் இடையே காரசாரமான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது

4,133 பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. ஆனால் 19,502 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.. எப்படி?

4,133 பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. ஆனால் 19,502 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.. எப்படி?மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள பள்ளிக்கல்வி தொடர்பான தரவுகள் நாட்டின் கல்வி கட்டமைப்பில் நிலவும் சில அதிர்ச்சிகரமான நிலைமைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளன.

கர்நாடகத்தில் நடந்தது போலி என்கவுண்டரா? 3 தமிழர்களின் பிரேத பரிசோதனையில் திடுக்கிடும் தகவல்..

கர்நாடகத்தில் நடந்தது போலி என்கவுண்டரா? 3 தமிழர்களின் பிரேத பரிசோதனையில் திடுக்கிடும் தகவல்..கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டம் ஹனூர் தாலுகாவில் மூன்று தமிழர்கள் வனத்துறையினரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தற்போது புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் போலி என்கவுண்டராக இருக்கலாம் என்று கர்நாடக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி, சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன.

கார் முழுவதும் காதலியின் 3400 முத்தம்!... போலீசாரிடம் சிக்கிய வாலிபர்!..

கார் முழுவதும் காதலியின் 3400 முத்தம்!... போலீசாரிடம் சிக்கிய வாலிபர்!..மத்திய பிரதேசத்தில் கார் முழுவதும் முத்தத்தால் நிரப்பப்பட்ட காரை ஓட்டி வந்த வாலிபருக்கு போலீசார் அபராதம் விதித்திருக்கிறாரகள்.

விஜய்க்கும் ஆதவ் அர்ஜூனாவிற்கும் அபராதம் விதிப்பேன்: நீதிபதி கண்டிப்பு..!

விஜய்க்கும் ஆதவ் அர்ஜூனாவிற்கும் அபராதம் விதிப்பேன்: நீதிபதி கண்டிப்பு..!தமிழக முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தொடர்பான தேர்தல் வழக்குகளில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடுமையான காலக்கெடுவை நிர்ணயித்துள்ளது. தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்க கோரும் மனுக்களை ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்யாவிட்டால், தலா ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.