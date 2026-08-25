4,133 பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. ஆனால் 19,502 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.. எப்படி?
மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள பள்ளிக்கல்வி தொடர்பான தரவுகள் நாட்டின் கல்வி கட்டமைப்பில் நிலவும் சில அதிர்ச்சிகரமான நிலைமைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளன.
நாடு முழுவதும் 5,663 பள்ளிகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மேற்கு வங்கம் மட்டும் 4,133 பள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்த பள்ளிகளில் 19,502 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுவதாகவும் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மேற்கு வங்கத்தை தொடர்ந்து உத்தரப் பிரதேசத்தில் 313 பள்ளிகளில் மாணவர்கள் இல்லாத நிலை காணப்படுகிறது. அங்கு 177 ஆசிரியர்கள் பணியில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் நாடு முழுவதும் 6,769 பள்ளிகளில் ஒரே ஒரு ஆசிரியர் மட்டுமே பணியாற்றுகிறார். மேலும் 520 பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களே இல்லாத நிலையும் இருப்பதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மாணவர்-ஆசிரியர் விகிதத்திலும் பல மாநிலங்களில் பற்றாக்குறை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தொடக்க மற்றும் உயர் தொடக்கப் பள்ளிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் இருப்பதால் கல்வியின் தரம் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்ற கவலை எழுந்துள்ளது.
இதற்கு விளக்கம் அளித்த மேற்கு வங்க கல்வி அமைச்சர் தீபக் பர்மன், சில தனியார் பள்ளிகள் மாணவர் விவரங்களை முறையாக பதிவேற்றாததால் இந்த எண்ணிக்கை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். தரவுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இதற்கிடையே, மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த காலங்களில் ஆசிரியர் நியமனத்தில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக எழுந்த புகார்களும் மீண்டும் விவாதத்திற்கு வந்துள்ளன. ஆசிரியர் நியமன ஊழல் வழக்கில் 25,000-க்கும் மேற்பட்ட நியமனங்களை உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva