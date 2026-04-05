Last Updated : ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல் 2026 (13:12 IST)

ஈரானில் சிக்கித் தவித்த 345 இந்திய மீனவர்கள்.. ஆர்மீனியா வரை சாலை பயணம்.. பின்னர் விமானத்தில் சென்னை வருகை..!

ஈரானில் சிக்கித் தவித்த 345 இந்திய மீனவர்கள்.. ஆர்மீனியா வரை சாலை பயணம்.. பின்னர் விமானத்தில் சென்னை வருகை..!
ஈரானில் சிக்கி தவித்த 345 இந்திய மீனவர்கள், ஆர்மீனியா வழியாக நீண்ட பயணத்தை மேற்கொண்டு இன்று சென்னை வந்தடைந்தனர். இதில் பெரும்பாலானோர் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
ஈரானிய கடல் பகுதியில் மீன்பிடி தொழிலுக்காக சென்ற இவர்கள், அங்கு ஏற்பட்ட தூதரக மற்றும் போக்குவரத்து சிக்கல்களால் தாயகம் திரும்ப முடியாமல் தவித்து வந்தனர்.
 
இந்திய அரசு, ஈரான் மற்றும் ஆர்மீனியா நாடுகளுடன் மேற்கொண்ட துரித தூதரக நடவடிக்கைகளின் பலனாக, இந்த மீனவர்கள் முதலில் சாலை மார்க்கமாக 20 மணி நேரம் பயணித்து ஆர்மீனியா சென்றடைந்தனர். 
 
அங்கிருந்து ஒரு சிறப்பு விமானம் மூலம் அவர்கள் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். சென்னை வந்திறங்கிய மீனவர்களை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மற்றும் தமிழக மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் வரவேற்றனர்.
 
மீனவர்கள் அனைவரும் நல்ல உடல்நலத்துடன் இருப்பதாகவும், அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு, சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்ல ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். 
 
பல மாதங்களுக்கு பிறகு குடும்பத்தினரை சந்திக்கப் போவதால் மீனவர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் காணப்பட்டனர். 
 
