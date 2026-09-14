ஆண்டு வருமானம் ரூ.32 லட்சம்.. ஆனாலும் வாழ்க்கையில் விரக்தி.. புலம்பும் 30 வயது இளைஞர்...
திருமணமான இரண்டே ஆண்டுகளில் தங்களது சொத்து மதிப்பு ஐம்பது லட்ச ரூபாயை கடந்துவிட்ட போதிலும், சக நண்பர்களின் ஆடம்பர வாழ்க்கையுடன் ஒப்பிட்டுக் கொண்டு கவலைப்படும் 30 வயது இளைஞரின் பதிவு ரெடிட் சமூக வலைதளத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏழு வருட பணி அனுபவம் கொண்ட இந்த இளைஞரின் ஆண்டு வருமானம் 20 லட்ச ரூபாயாகவும், இவரது மனைவியின் ஆண்டு வருமானம் 12 லட்ச ரூபாயாகவும் உள்ளது. இவர்களின் மாதக் கூட்டு வருமானம் தோராயமாக 2.2 லட்ச ரூபாயாக இருப்பினும், அவர்கள் தங்களது வாழ்க்கை முறையை மிகவும் எளிமையாகவே வைத்துள்ளனர். வாடகை வீட்டில் வசிக்கும் இவர், இன்றும் எட்டு ஆண்டுகள் பழமையான பைக்கையே பயன்படுத்தி வருவதாகவும், முறையான தேனிலவு கூட செல்லவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆனால், தன் கல்லூரி நண்பர்கள் பலர் சொந்தமாக வீடுகள் வாங்கியிருப்பதையும், கார்களில் சுற்றுவதையும், வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்வதையும் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பார்த்து ஏங்குவதாக அவர் கூறியுள்ளார். மனைவியின் ஆடம்பரச் செலவுகள் தன்னை எரிச்சலூட்டுவதாகவும், தான் அதிகப்படியான சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தி நிகழ்காலத்தின் மகிழ்ச்சியைத் தொலைத்துவிட்டேனோ என்ற சந்தேகமும் தனக்கு எழுவதாக அவர் மனம் திறந்துள்ளார். எதிர்காலப் பாதுகாப்பு முக்கியமா அல்லது தற்போதைய வாழ்க்கையை அனுபவிப்பது முக்கியமா என்ற இந்தச் சிந்தனை தற்போது பலரிடையே விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
Edited by Siva