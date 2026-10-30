போராட்ட இடங்களை தேர்வு செய்யும் உரிமை காவல்துறைக்கு மட்டுமே உள்ளது: காங்கிரஸ் கபில்சிபல்
2011-இல் அன்னா ஹஸாரே போராட்டத்தின் போது, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் கபில் சிபல் பேசிய பழைய வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் மீண்டும் வைரலாகி வருகிறது. பொது அமைதியை பேணவும், போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும் போராட்டங்களுக்கான இடங்களை முடிவு செய்யும் அதிகாரம் காவல்துறைக்கே உள்ளது என்றும், இதற்கு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் ஆதரவாக உள்ளன என்றும் கபில் சிபல் அந்த வீடியோவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
வரும் நவம்பர் 1-ஆம் தேதி டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ள 'சலோ டெல்லி' பேரணிப் போராட்டத்தைக் சுட்டிக்காட்டி, மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு இந்த வீடியோவை அக்டோபர் 29 அன்று பகிர்ந்துள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சியும் ராகுல் காந்தியும் போராட்டங்கள் விஷயத்தில் இரட்டை நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளதாகக் கூறி அவர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். மூத்த வழக்கறிஞர் மகேஷ் ஜெத்மலானி போன்ற விமர்சகர்களும் காங்கிரஸின் இந்த முரண்பாடான நிலையைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
அதேவேளையில், தேர்தல் சார்ந்த முக்கியப் பிரச்சினைகளுக்கு எதிராகத் தங்களது ஒற்றுமையைக் காட்டவே இந்த ராம்லீலா மைதானப் பேரணி நடத்தப்படுவதாகக் காங்கிரஸ் கட்சித் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கருத்து சுதந்திரத்திற்கும் பொது அமைதிக்கும் இடையிலான சமநிலையை நீதிமன்றங்கள் எவ்வாறு கையாள்கின்றன என்பதைச் சட்ட வல்லுநர்கள் நினைவுகூர்ந்து வருகின்றனர்.