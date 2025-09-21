ஞாயிறு, 21 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 21 செப்டம்பர் 2025 (15:04 IST)

குஜராத்தில் அடுத்தடுத்து 2 நிலநடுக்கங்கள்.. இதே பகுதியில் 2001ல் நிலநடுக்கத்தால் 20 ஆயிரம் பேர் பலி..!

குஜராத்தில் அடுத்தடுத்து 2 நிலநடுக்கங்கள்.. இதே பகுதியில் 2001ல் நிலநடுக்கத்தால் 20 ஆயிரம் பேர் பலி..!
இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள கட்ச் மாவட்டத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 21, 2025) அடுத்தடுத்து இரண்டு லேசான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. முதல் நிலநடுக்கம் காலை 6:41 மணிக்கு ரிக்டர் அளவில் 2.6 ஆகப் பதிவானது. அதைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது நிலநடுக்கம் மதியம் 12:41 மணிக்கு 3.1 ஆகப் பதிவானது.
 
இந்த நிலநடுக்கங்களால் எந்தவிதமான உயிர்ச் சேதமோ அல்லது பொருட்சேதமோ ஏற்படவில்லை என மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை அதிகாரி ஒருவர் உறுதிப்படுத்தினார். கட்ச் பகுதி ஒரு அதிக ஆபத்துள்ள நில அதிர்வு மண்டலத்தில் இருப்பதால், இதுபோன்ற சிறிய நிலநடுக்கங்கள் அடிக்கடி ஏற்படுகின்றன. 
 
இந்த நிலநடுக்கங்கள், 2001 ஆம் ஆண்டு குஜராத்தில் ஏற்பட்ட பேரழிவு தரும் பூகம்பத்தை நினைவுபடுத்தியது. அந்த கொடூரமான நிலநடுக்கத்தில் 20,000-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

