20 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த 4 வயது சிறுவன்.. இப்போது என்ன செய்கிறார் தெரியுமா? நெகிழ்ச்சியான வீடியோ
சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஹரியானா மாநிலம் குருக்ஷேத்ராவில் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் பதைபதைக்க வைத்த சிறுவன் 'பிரின்ஸ்'. அப்போது 4 வயதாக இருந்த சிறுவன் பிரின்ஸ் குமார், 60 அடி ஆழமுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்தார். சுமார் 50 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு, இந்திய ராணுவத்தின் உதவியுடன் அவர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அப்போது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியதுடன், ஆழ்துளை கிணறு மீட்பு பணிகள் குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தியது.
தற்போது 20 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில், அந்த சிறுவன் பிரின்ஸ் இப்போது 24 வயது இளைஞனாக வளர்ந்துள்ள நெகிழ்ச்சியான வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. குருக்ஷேத்ராவில் உள்ள போலோ மைதானத்தில் பாஜக எம்பியும், தொழிலதிபருமான நவீன் ஜிண்டால், பிரின்ஸை நேரில் சந்தித்து உரையாடினார். அப்போது பிரின்ஸ், தான் அம்பாலாவில் ஐடிஐ படிப்பை முடித்துவிட்டு, தற்போது மேற்படிப்பை தொடர விரும்புவதாக தெரிவித்தார்.
2006-ல் நடந்த அந்த மீட்பு பணியின் போது, கேமரா மூலம் பிரின்ஸை கண்காணித்ததும், அவருக்கு பிஸ்கட் மற்றும் சாக்லேட்டுகள் அனுப்பப்பட்டதும் இன்றும் பலரது நினைவில் உள்ளது.
மரணத்தின் விளிம்பிலிருந்து மீண்டு வந்து, இன்று தனது எதிர்காலக் கனவுகளுடன் பயணிக்கும் பிரின்ஸின் வளர்ச்சியை பார்த்து இணையவாசிகள் அவருக்கு தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
