சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை புத்தகத்தை எரித்து சீக்கியர்கள் போராட்டம்.. என்ன காரணம்?
1984-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சீக்கியர் எதிர்ப்பு கலவரம் குறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி தனது சுயசரிதை புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்துகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, டெல்லியில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட சோனியா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகத்தில், முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து வெடித்த வன்முறையில் டெல்லியில் மட்டும் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி சீக்கியர்கள் கொல்லப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அப்போது பிரதமராக பொறுப்பேற்ற தனது கணவர் ராஜீவ் காந்தியின் மனதில் எந்தவித மதவெறியும் இல்லை என்றும், நிர்வாகம் தோல்வியடைந்த ஒரு வரலாற்று சூழலில் அவர் தள்ளப்பட்டதாகவும் சோனியா அதில் விவரித்துள்ளார்.
இந்தக் கருத்துகள் சீக்கிய சமூகத்தினர் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், டெல்லி சீக்கிய குருத்வாரா மேலாண்மை குழுவினர் மற்றும் கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் ரகாப் கஞ்ச் குருத்வாரா முன்பு திரண்டு போராட்டம் நடத்தினர். சோனியா காந்திக்கு எதிராகக் கோஷங்களை எழுப்பிய போராட்டக்காரர்கள், அவரது சுயசரிதை புத்தக நகல்களைத் தீயிட்டு எரித்து தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர்.
இதற்கிடையில், 1984 கலவரம் மற்றும் ஆபரேஷன் புளூ ஸ்டார் நடவடிக்கையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொறுப்பை மறைத்து, வரலாற்றை திரித்து எழுத சோனியா முயற்சிப்பதாக பஞ்சாப் மாநில பாஜக தலைவர் கேவல் சிங் தில்லான் மற்றும் மூத்த வழக்கறிஞர் எச்.எஸ். பூல்கா ஆகியோர் கடுமையாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.