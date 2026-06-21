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Last Updated : Sunday, 21 June 2026 (15:35 IST)

இன்று நீட் தேர்வு.. நேற்று ஒரு மாணவி, ஒரு மாணவர் தற்கொலை.. தேர்வு பயமா?

ஹைதராபாத்
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (15:34 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (15:35 IST)
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ஹைதராபாத் மியாபூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 19 வயதுடைய நீட் தேர்வு எழுதவிருந்த மாணவி ஒருவர், தேர்வு நடப்பதற்கு முந்தைய நாள் தனது வீட்டில் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தனது சகோதரிகளுடன் வசித்து வந்த மாணவி, தற்கொலை செய்துகொள்வதற்கு முன் எழுதிய கடிதத்தில், "எனது மரணத்திற்கு யாரும் பொறுப்பல்ல" என்று குறிப்பிட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. தேர்வு குறித்த தீவிர மன அழுத்தத்தாலேயே இந்த முடிவை அவர் எடுத்திருக்கலாம் என காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.
 
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார், இது குறித்த விரிவான விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். நீட் வினாத்தாள் கசிவு சர்ச்சையை தொடர்ந்து, தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு இன்று மீண்டும் தேர்வு நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த துயர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. 
 
இதேபோன்று, காசியாபாத்தைச் சேர்ந்த ஜதின் குமார் என்ற மற்றொரு நீட் தேர்வு மாணவரும் நேற்று தற்கொலை செய்துகொண்டார். தேர்வு தொடர்பான அழுத்தம் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு குறித்த சர்ச்சைகள் மாணவர்களிடையே பெரும் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி வருவது இத்தகைய சம்பவங்கள் மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. இச்சம்பவங்கள் மாணவர்களின் நலன் மற்றும் மனநல ஆதரவின் அவசியத்தை மீண்டும் ஒருமுறை உரக்கச் சொல்லியுள்ளன.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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