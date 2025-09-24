புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (12:47 IST)

மழை பெய்தால் 18 சதவீதம் GST வரி?! பில் போட்ட Food Delivery நிறுவனங்கள்! - அதிர்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்கள்!

Delivery apps

சமீபத்தில் இந்தியா முழுவதும் ஜிஎஸ்டி வரிகள் குறைக்கப்பட்டது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில் உணவு டெலிவரி நிறுவனங்கள் மழையில் டெலிவரி செய்வதற்கு ஜிஎஸ்டி போட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

இந்தியா முழுவதும் ஜிஎஸ்டி வரிகள் 90 சதவீதம் பொருட்களுக்கு குறைக்கப்பட்டு 5 மற்றும் 18 சதவீதம் என இரண்டு அடுக்குகளுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் முன்னணி ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி நிறுவனத்தில் ஒருவர் உணவு ஆர்டர் செய்துள்ளார்.

 

பொதுவாக இந்த டெலிவரி நிறுவனங்கள் அதிமழை பெய்யும் சமயங்களில் உணவு டெலிவரி செய்வதற்கு Rain Fee என கூடுதலாக ஒரு தொகையை வசூலிக்கின்றன. இந்நிலையில் அந்நபர் ஆர்டர் செய்த உணவுக்கு 25 ரூபாய் மழை கட்டணமாக விதித்தது மட்டுமல்லாமல் அந்த கூடுதல் கட்டணத்திற்கு 18 சதவீதம் ஜிஎஸ்டி போடப்பட்டு கூடுதலாக மேலும் ரூ.4.50 சேர்க்கப்பட்டு ரூ.29.50 கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

இதை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ள அவர் “வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்களுக்குப் பிறகு, கடவுள் இந்திரனும் கூட வரி விதிப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளார்.

 

இப்போது மழை பெய்யும்போது, ​​உங்களுக்கு ₹25 மழை கட்டணம் + 18% ஜிஎஸ்டி = ₹29.50 கிடைக்கும்

 

அடுத்து சூரிய ஒளி வசதி கட்டணம், ஆக்ஸிஜன் பராமரிப்பு கட்டணம். சுவாசிக்கும் போது அதற்கும் ஜிஎஸ்டி செலுத்த வேண்டியதிருக்கும்” என கிண்டலாக கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

சென்னை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. பரபரப்பு தகவல்..!

சென்னை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. பரபரப்பு தகவல்..!கடந்த சில மாதங்களாகப் பள்ளி, கல்லூரிகள், நீதிமன்றங்கள் என பல இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் தொடர்ந்து வந்த நிலையில், தற்போது சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா கூட்டணியில் இணையவில்லை.. தனித்து போட்டி.. ஒவைசி அதிரடி முடிவு..!

இந்தியா கூட்டணியில் இணையவில்லை.. தனித்து போட்டி.. ஒவைசி அதிரடி முடிவு..!பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அசாதுதீன் ஓவைசியின் ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சி தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளது. இந்தியா கூட்டணியில் சேர விருப்பம் தெரிவித்து ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்திற்கு எழுதிய கடிதங்களுக்கு பதில் வராததால் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி மருத்துவமனையில் அனுமதி.. என்ன ஆச்சு?

அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி மருத்துவமனையில் அனுமதி.. என்ன ஆச்சு?தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி திடீரென உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இத்தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மக்கள் பணத்தில் தீபாவளி அன்பளிப்பு கொடுக்கக் கூடாது! - மத்திய நிதியமைச்சகம் கடும் உத்தரவு!

மக்கள் பணத்தில் தீபாவளி அன்பளிப்பு கொடுக்கக் கூடாது! - மத்திய நிதியமைச்சகம் கடும் உத்தரவு!தீபாவளி நெருங்கி வரும் நிலையில் அரசு துறைகள் பரிசுகள் வழங்க பொது நிதியை பயன்படுத்தக் கூடாது என மத்திய நிதியமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வாட்ஸ்அப்பில் மொழிபெயர்ப்பு அம்சம்.. புதிய வசதி விரைவில்..!

வாட்ஸ்அப்பில் மொழிபெயர்ப்பு அம்சம்.. புதிய வசதி விரைவில்..!மெசேஜிங் செயலியான வாட்ஸ்அப், பயனர்களின் வசதிக்காக புதிய அம்சங்களை தொடர்ந்து அறிமுகம் செய்து வருகிறது. இந்த வரிசையில், தற்போது வாட்ஸ்அப் உரையாடல்களை நேரடியாக மொழிபெயர்க்கும் புதிய வசதி விரைவில் அறிமுகமாகவுள்ளது.

