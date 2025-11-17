திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (10:45 IST)

100 தோப்புக்கரணம் போட சொன்ன ஆசிரியர்.. பரிதாபமாக பலியான 6ஆம் வகுப்பு மாணவி..!

100 தோப்புக்கரணம் போட சொன்ன ஆசிரியர்.. பரிதாபமாக பலியான 6ஆம் வகுப்பு மாணவி..!
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பால்கர் மாவட்டத்திலுள்ள வசாய் பகுதியில் ஒரு சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது. பள்ளிக்கு சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்த ஆறாம் வகுப்பு மாணவி காஜலுக்கு ஆசிரியர் அளித்த கடுமையான தண்டனையே அவரது உயிரிழப்புக்கு காரணமாகியுள்ளது.
 
நவம்பர் 8ஆம் தேதி, பள்ளிக்கு தாமதமாக வந்த காஜலையும் மற்ற மாணவர்களையும் புத்தக பையை சுமந்துகொண்டு 100 முறை தோப்புக்கரணம் போடும்படி ஆசிரியர் தண்டித்துள்ளார். இந்த தீவிர தண்டனைக்கு பிறகு வீடு திரும்பிய காஜலுக்கு உடல்நலம் மோசமடையவே, அவர் மும்பையில் உள்ள ஜே.ஜே. மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
 
காஜலுக்கு ஏற்கெனவே ஆஸ்துமா நோய் இருந்ததாகவும், புத்தக பையின் அதிக எடையுடன் தோப்புக்கரணம் போட்டதாலேயே அவருக்கு உட்புற இரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு மரணம் நிகழ்ந்ததாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணவிக்கு அளித்த கொடூரமான தண்டனையே மரணத்திற்கு காரணம் என குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில், சம்பவம் குறித்துத் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.  
 
Edited by Mahendran

எஸ்.ஐ.ஆர் பணிச்சுமை அதிகம்.. உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட பி.எல்.ஓ.. பெரும் அதிர்ச்சி..!

எஸ்.ஐ.ஆர் பணிச்சுமை அதிகம்.. உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட பி.எல்.ஓ.. பெரும் அதிர்ச்சி..!தமிழகம், கேரளா உள்பட சில மாநிலங்களில் கடந்த சில நாட்களாக சிறப்பு திருத்த பணி நடைபெற்று வருகிறது. வீடு வீடாக சென்று வாக்காளர்களின் உண்மை நிலையை கணக்கெடுக்கவும், போலியான வாக்காளர்களை நீக்கவும் பி.எல்.ஓ அதிகாரிக்ள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அறிவு இருக்கிறவன் அறிவு திருவிழா நடத்துகிறான்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலடி..!

அறிவு இருக்கிறவன் அறிவு திருவிழா நடத்துகிறான்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலடி..!சமீபத்தில் திமுக சார்பில் அறிவு திருவிழா நடத்தப்பட்ட நிலையில், இது குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

இன்று கார்த்திகை 1ஆம் தேதி.. சபரிமலைக்கு மாலை அணியும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு..!

இன்று கார்த்திகை 1ஆம் தேதி.. சபரிமலைக்கு மாலை அணியும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு..!இன்று கார்த்திகை மாதம் தொடங்கி விட்டதை அடுத்து சபரிமலைக்கு மாலை அணியும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழ்நாட்டிற்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை! நவம்பர் 23 வரை கனமழை பெய்யும்..!

தமிழ்நாட்டிற்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை! நவம்பர் 23 வரை கனமழை பெய்யும்..!தமிழ்நாட்டில் பருவமழை தொடங்கி விட்டதாலும், வங்க கடலில் ஏற்பட்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு காரணமாகவும் சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மிதமான மழை முதல் கனமழை வரை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது என்பதை பார்த்தோம்.

தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யும்: வானிலை எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யும்: வானிலை எச்சரிக்கை..!சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள வானிலை அறிக்கையில் இன்று தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் மழை மற்றும் இடி-மின்னலுக்கான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com