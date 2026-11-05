12 வயது சிறுமி தலையை துண்டித்து படுகொலை; மாயமான தலையை தேடும் காவல்துறை!
ஜார்ஜண்ட் மாநிலம் கோடா மாவட்டத்தில் உள்ள தஹுவா கிராமத்தில், 12 வயது சிறுமி மற்றும் அவரது தந்தை கொடூரமான முறையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இரவில் வீட்டில் பெற்றோருடன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த 12 வயது சிறுமியை மர்ம நபர்கள் நள்ளிரவில் கடத்தி சென்று, கூர்மையான ஆயுதத்தால் தலையை துண்டித்து கொலை செய்துள்ளனர். சிறுமியின் சடலம் வீட்டின் பின்புறமுள்ள முற்றத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது தலை வெட்டி எடுக்கப்பட்டு மாயமாகியுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்துத் தகவல் அறிந்த லால்மடியா காவல் நிலையப் போலீஸார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து உடலை கைப்பற்றி முதற்கட்ட விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். இந்த கொடூர கொலைக்கான காரணம் என்ன, கொலையாளி யார் மற்றும் மாயமான சிறுமியின் தலை எங்கு உள்ளது என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த கொடூர கொலையால் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் பீதியிலும் கொந்தளிப்பிலும் ஆழ்ந்துள்ளனர். அனைத்துக் கோணங்களிலும் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ள காவல்துறையினர், கொலையாளியை விரைவில் கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.