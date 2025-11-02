ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025 (12:18 IST)

நள்ளிரவில் நடந்த போதை விருந்து.. சுற்றி வளைத்த போலீசார்.. 35 இளம்பெண்கள் உள்பட 115 பேர் கைது..!

Night party
பெங்களூருவுக்கு அருகில் உள்ள இராமநகர் மாவட்டம் கக்கலிபுராவில் உள்ள ஒரு ரெசார்ட்டில், நேற்று அதிகாலை காவல்துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், இரவு முழுவதும் நடைபெற்ற 'ரேவ் பார்ட்டி' வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.
 
இந்த போதை விருந்தில் கலந்துகொண்ட 115 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 35 இளம்பெண்கள் மற்றும் 3 சிறார்கள் அடங்குவர். இவர்கள் அனைவரும் பெங்களூருவை சேர்ந்தவர்கள்.
 
கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் மது அருந்தி போதையில் இருந்தது மருத்துவ பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரெசார்ட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் கஞ்சா மற்றும் ஊசிகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
 
போதைப்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதா என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். கைது செய்யப்பட்ட அனைவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

நள்ளிரவில் நடந்த போதை விருந்து.. சுற்றி வளைத்த போலீசார்.. 35 இளம்பெண்கள் உள்பட 115 பேர் கைது..!

நள்ளிரவில் நடந்த போதை விருந்து.. சுற்றி வளைத்த போலீசார்.. 35 இளம்பெண்கள் உள்பட 115 பேர் கைது..!பெங்களூருவுக்கு அருகில் உள்ள இராமநகர் மாவட்டம் கக்கலிபுராவில் உள்ள ஒரு ரெசார்ட்டில், நேற்று அதிகாலை காவல்துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், இரவு முழுவதும் நடைபெற்ற 'ரேவ் பார்ட்டி' வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.

வாக்காளர் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம்.. தவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை

வாக்காளர் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம்.. தவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைதவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. ஏற்கெனவே, பீகார் மாநிலத்தில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியானபோதே, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அதைக் கடுமையாக எதிர்த்து அதன் உள்நோக்கம் குறித்து எச்சரித்தோம். அப்போது எச்சரித்தது போலவே பீகாரில் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டன. குறிப்பாக இந்த சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தத்தின் மூலம் மதச் சிறுபான்மையினர் உள்ளிட்ட சில குறிப்பிட்ட வாக்குகள் குறிவைத்து நீக்கப்பட்டிருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

கரூர் சம்பவம் குறித்து அஜித் கருத்து.. துணை முதல்வர் உதயநிதியின் ரியாக்சன்..!

கரூர் சம்பவம் குறித்து அஜித் கருத்து.. துணை முதல்வர் உதயநிதியின் ரியாக்சன்..!கரூர் மாவட்டம் வேலுசாமிபுரம் பகுதியில் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்ட கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

வங்கக்கடலில் உருவானது மீண்டும் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?

வங்கக்கடலில் உருவானது மீண்டும் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?தென் மியான்மர் மற்றும் வடக்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் நிலவிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடலில் இன்று புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்.. ரூ.17 லட்சம் ஏமாந்தாலும் உடனே சுதாரித்த மூதாட்டி.. துரித நடவடிக்கையால் பணம் மீட்பு..!

டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்.. ரூ.17 லட்சம் ஏமாந்தாலும் உடனே சுதாரித்த மூதாட்டி.. துரித நடவடிக்கையால் பணம் மீட்பு..!மங்களூரை சேர்ந்த 79 வயது மூதாட்டி ஒருவர், 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' மோசடி வலையில் சிக்கி, காவல்துறை அதிகாரி போல பேசிய மர்ம நபரிடம் தனது சேமிப்பான ₹17 லட்சத்தை இழந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com