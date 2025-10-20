திங்கள், 20 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 20 அக்டோபர் 2025 (19:06 IST)

டீக்கடை நடத்துபவரின் வீட்டில் ரூ.1 கோடி ரொக்கம்.. கிலோ கணக்கில் தங்கம்.. 75 வங்கி கணக்குகள்.. என்ன நடந்தது?

டீக்கடை நடத்துபவரின் வீட்டில் ரூ.1 கோடி ரொக்கம்.. கிலோ கணக்கில் தங்கம்.. 75 வங்கி கணக்குகள்.. என்ன நடந்தது?
பீகார் மாநிலம் கோபால்கஞ்சில், சைபர் கிரைமில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் இரண்டு சகோதரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்கள் வீட்டில் இருந்து ரூ.1.05 கோடிக்கும் அதிகமான ரொக்க பணமும், பெருமளவிலான தங்க நகைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவர்களில் ஒருவர் டீக்கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், அக்டோபர் 17 அன்று நடத்தப்பட்ட சோதனையில், ரூ.1,05,49,850 ரொக்கம், 344 கிராம் தங்கம், 1.75 கிலோ வெள்ளி நகைகள் மற்றும் சைபர் குற்றத்துடன் தொடர்புடைய 85 ஏ.டி.எம். அட்டைகள், 75 வங்கி கணக்கு புத்தகங்கள் உள்ளிட்டவை கைப்பற்றப்பட்டன.
 
முக்கியக் குற்றவாளியான அபிஷேக் குமார் டீக்கடை நடத்தி வந்துள்ளார். இவர் துபாயில் இருந்து மோசடிகளை ஒருங்கிணைக்க, அவரது சகோதரர் ஆதித்யா குமார் இந்தியாவில் பணப் பரிமாற்றங்களைக் கையாண்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
 
மோசடி பணம் பல வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் ரொக்கமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. கைப்பற்றப்பட்ட வங்கிக் கணக்குப் புத்தகங்களில் பெரும்பாலானவை பெங்களூருவில் வழங்கப்பட்டிருப்பதால், விசாரணை மற்ற மாநிலங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. வருமான வரித் துறை மற்றும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு படையும் விசாரணையில் இணைந்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட இருவரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Siva

வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புயல் சின்னம்.. சென்னைக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!

வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புயல் சின்னம்.. சென்னைக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நாளை காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகவுள்ளது. இது அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, வடதமிழகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2027-ல் ககன்யான் திட்டம்.. அடுத்து இந்தியாவின் விண்வெளி மையம்! - இஸ்ரோ தலைவர் கொடுத்த தகவல்!

2027-ல் ககன்யான் திட்டம்.. அடுத்து இந்தியாவின் விண்வெளி மையம்! - இஸ்ரோ தலைவர் கொடுத்த தகவல்!இஸ்ரோ இந்தியர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தை தொடர்ந்து புதிய விண்வெளி மையத்தை அமைக்க உள்ளதாக அதன் தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளி தினத்தில் பட்டாசு வெடிக்க முடியாதா? 23 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!

தீபாவளி தினத்தில் பட்டாசு வெடிக்க முடியாதா? 23 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, தமிழகத்தில் இன்று பெரும்பாலான இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அரபிக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?

அரபிக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் தற்போது நிலை கொண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் மேலும் வலுப்பெற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

ரூ.1812க்கு ஒரு வருட வேலிடிட்டி.. தினம் 2 ஜிபி டேட்டா.. பி.எஸ்.என்.எல். அசத்தல் திட்டம்..!

ரூ.1812க்கு ஒரு வருட வேலிடிட்டி.. தினம் 2 ஜிபி டேட்டா.. பி.எஸ்.என்.எல். அசத்தல் திட்டம்..!பொதுத்துறை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல். தீபாவளியை முன்னிட்டு 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்காக 'சம்மான் சலுகை' என்ற சிறப்பு ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com