வியாழன், 20 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (13:47 IST)

ஏடிஎம்-இல் பணம் நிரப்பும் நிறுவனத்தின் வாகனம் கொள்ளை.. ரூ.7 கோடி பணம் என்ன ஆச்சு?

ஏடிஎம்-இல் பணம் நிரப்பும் நிறுவனத்தின் வாகனம் கொள்ளை.. ரூ.7 கோடி பணம் என்ன ஆச்சு?
பெங்களூருவில் பட்டப்பகலில், மத்திய அரசு வரித்துறை அதிகாரிகள் போல வேடமிட்டு, ரூ. 7 கோடி பணத்துடன் சென்ற ஏடிஎம்-இல் பணம் நிரப்பும் நிறுவன வாகனத்தை கொள்ளையடித்த வழக்கில், காவல்துறைக்கு முக்கியமான துப்புகள் கிடைத்துள்ளன.
 
ஜே.பி.நகர் எச்.டி.எஃப்.சி வங்கியில் இருந்து ஏற்றப்பட்ட ரூ. 7 கோடி பணம், ஜெயநகர் அசோகா பில்லர் அருகே இன்னோவா கார் மூலம் மறிக்கப்பட்டது. கொள்ளையர்கள் தங்களை 'வரித்துறை அதிகாரிகள்' என்று அறிமுகப்படுத்தி, சி.எம்.எஸ். ஊழியர்களை அச்சுறுத்தி, பணப்பெட்டிகளை தங்கள் காருக்கு மாற்றி, டெய்ரி சர்க்கிள் மேம்பாலத்தில் அவர்களை இறக்கிவிட்டுத் தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
 
சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்ததில், கொள்ளை நடப்பதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே குற்றவாளிகள் டெய்ரி சர்க்கிள் பகுதியில் நோட்டமிட்டது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
தென் பெங்களூரு முழுவதும் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்ததில், ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளி ஒருவரின் புகைப்படத்துடன் கொள்ளையர்களில் ஒருவரின் முகம் ஒத்து போயுள்ளது.
 
இந்த கும்பல் முந்தைய ஏ.டி.எம். கொள்ளை சம்பவங்களிலும் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்று காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.
 
தற்போது தென் பெங்களூரு முழுவதும் சோதனைச்சாவடிகள் பலப்படுத்தப்பட்டு, தப்பிச் சென்ற சாம்பல் நிற இன்னோவா கார் மற்றும் குற்றவாளிகளைப் பிடிக்கத் தீவிரத் தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது. சி.எம்.எஸ். ஊழியர்களுக்கும் இதில் தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடக்கிறது.
 
Edited by Siva
 

தவெக நிர்வாகிகள் கோரிக்கை!.. மீண்டும் பிரச்சாரத்தை துவங்கும் விஜய்..

தவெக நிர்வாகிகள் கோரிக்கை!.. மீண்டும் பிரச்சாரத்தை துவங்கும் விஜய்..தவெக தலைவர் விஜய், கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது கூட்ட நெரிசலில் பலரும் சிக்கியதில் பரிதாபமாக 41 பேர் வரை உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகமெங்கும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

குப்பை வண்டியில் உணவு விநியோகம்: கோவை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி

குப்பை வண்டியில் உணவு விநியோகம்: கோவை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அதிர்ச்சிகோவையில், மாநகராட்சி ஊழியர்களுக்கு குப்பை அள்ளும் வாகனத்தில் உணவுப் பொட்டலங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டது ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார் மல்லை சத்யா.. பெயர் அறிவிப்பு..!

புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார் மல்லை சத்யா.. பெயர் அறிவிப்பு..!மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட மூத்த நிர்வாகியான மல்லை சத்யா, 'திராவிட வெற்றிக் கழகம்' என்ற பெயரில் இன்று புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கியுள்ளார்.

திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம்: சிறப்பு பேருந்துகள், ரயில்கள் இயக்க முடிவு..!

திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம்: சிறப்பு பேருந்துகள், ரயில்கள் இயக்க முடிவு..!திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவிற்காக, அமைச்சர்கள் எ.வ. வேலு மற்றும் சேகர்பாபு தலைமையில் விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டு சுமார் 40 லட்சம் பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மசோதாக்களை முடக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு இல்லை: உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

மசோதாக்களை முடக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு இல்லை: உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்புமசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது தொடர்பாக குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு எழுப்பிய 14 கேள்விகள் தொடர்பான வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு இன்று ஒரு முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com