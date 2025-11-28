வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (12:10 IST)

பிணத்திற்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் பொம்மைக்கு இறுதிச்சடங்கு.. பின்னணியில் ரூ.50 லட்சம் மோசடி..!

பிணத்திற்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் பொம்மைக்கு இறுதிச்சடங்கு.. பின்னணியில் ரூ.50 லட்சம் மோசடி..!
உத்தரப் பிரதேசத்தின் கார்முக்தேஷ்வர் கங்கை படித்துறையில் ஒரு சடலத்துக்கு இறுதிச்சடங்கு நடத்த முயன்ற சம்பவம், அங்கு கொண்டுவரப்பட்ட 'பிணம்' பிளாஸ்டிக் பொம்மை என்று தெரியவந்ததையடுத்து பெரும் பரபரப்பானது.
 
உள்ளூர்வாசிகள் சந்தேகித்து துணியை விலக்கி பார்த்தபோது, பிளாஸ்டிக் பொம்மை இருப்பதை கண்டனர். உடனடியாக சம்பவ இடத்தில் இருந்த கமல் சோமானி, ஆஷிஷ் குரானா ஆகிய இருவரைப் பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர். மற்ற இருவர் தப்பியோடினர்.
 
தீவிர விசாரணையில், டெல்லியை சேர்ந்த கமல் சோமானிக்கு ரூ.50 லட்சத்துக்கும் மேல் கடன் இருந்தது தெரியவந்தது. கடனிலிருந்து தப்பிக்க, அவர் தனது முன்னாள் ஊழியர் அன்ஷுல் குமாருக்கு தெரியாமல், அவரது பெயரில் ரூ.50 லட்சம் ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசி எடுத்திருந்தார். போலியான இறப்பு சான்றிதழை பெறவே, பிளாஸ்டிக் பொம்மையை பயன்படுத்தி இறுதிச்சடங்கு செய்ய முயன்றுள்ளார்.
 
போலீஸார் அன்ஷுல் குமாரை தொடர்பு கொண்டபோது, அவர் உயிருடன் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. கைது செய்யப்பட்ட இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, தப்பியோடிய இருவரை தேடும் பணி நடைபெறுகிறது.
 
Edited by Siva

சென்னை - ராமேஸ்வரம் 7.5 மணி நேரத்தில்.. விரைவில் தொடங்குகிறது வந்தே பாரத் ரயில் சேவை..

சென்னை - ராமேஸ்வரம் 7.5 மணி நேரத்தில்.. விரைவில் தொடங்குகிறது வந்தே பாரத் ரயில் சேவை..ஆன்மீக தலமான ராமேஸ்வரத்திற்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை தொடங்க ரயில்வே நிர்வாகம் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறது. இந்த சேவை அடுத்த மாதம் இறுதிக்குள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கி வைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

SIR படிவத்தை முழுமையாக நிரப்பாவிட்டால் நிராகரிக்கப்படுமா? தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் விளக்கம்..!

SIR படிவத்தை முழுமையாக நிரப்பாவிட்டால் நிராகரிக்கப்படுமா? தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் விளக்கம்..!தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ள எஸ்ஐஆர் கணக்கெடுப்பு படிவத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்வது கட்டாயமில்லை என்று தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

5 வயது சிறுமியை கடத்தி ரூ.90,000க்கு விற்பனை.. கடத்தியவர் யார் என்பதை அறிந்து பெற்றோர் அதிர்ச்சி..!

5 வயது சிறுமியை கடத்தி ரூ.90,000க்கு விற்பனை.. கடத்தியவர் யார் என்பதை அறிந்து பெற்றோர் அதிர்ச்சி..!மும்பையின் சந்தாக்ரூஸ் பகுதியில் நள்ளிரவில் ஐந்து வயது சிறுமி ஒருவர் கடத்தப்பட்டு ரூ.90,000-க்கு விற்கப்பட்ட சம்பவத்தில், மும்பை போலீஸார் விரைந்து செயல்பட்டு சிறுமியை மீட்டனர்.

என் தந்தை உயிருடன் இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை காட்டுங்கள்.. இம்ரான்கான் மகன் ஆவேச பதிவு..!

என் தந்தை உயிருடன் இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை காட்டுங்கள்.. இம்ரான்கான் மகன் ஆவேச பதிவு..!பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் சிறையில் கொல்லப்பட்டதாக வதந்திகள் பரவியதை அடுத்து, அவரது மகன் காசிம் கான் தனது தந்தை உயிருடன் இருப்பதற்கான ஆதாரத்தையும், அவரை விடுவிக்குமாறும் கோரி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

இறங்கிய வேகத்தில் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் 560 ரூபாய் உயர்வு..!

இறங்கிய வேகத்தில் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் 560 ரூபாய் உயர்வு..!கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், நேற்று இறங்கிய தங்கம் விலை இன்று திடீரென உயர்ந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com