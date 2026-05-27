தொடர்புடைய செய்திகள்
- டெல்லி செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்.. மோடி, ராகுல், சோனியாவை சந்திக்க திட்டம்?
- கேரளாவின் புதிய முதலமைச்சராக வி.டி.சதீசன் நாளை பதவி ஏற்பு: ராகுல் காந்தி, விஜய் பங்கேற்பு!
- கேரளாவில் முதல்வர் யார்?.. 8 நாட்களாகியும் முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறும் காங்கிரஸ்..
- ராகுல் காந்தியை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு முதல் கையெழுத்து போட்ட முதல்வர் விஜய்.. டெல்லி இதை ரசிக்குமா?
- மை பிரதர் ராகுல் காந்தி.. எனது நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி.. பதவியேற்றவுடன் நன்றி சொன்ன முதல்வர் விஜய்..!
ராகுல் காந்தி ஆசை நிறைவேறிவிட்டது!.. பினராயி விஜயன் பேட்டி..
கேரளாவில் கடந்த முறை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ் வெற்றி பெற்றதால் முதலமைச்சராக இருந்தவர் பினராய் விஜயன். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றதால் அவர் முதல்வர் பதவியை இழந்தார். அதோடு அவர் போட்டியிட்ட தொகுதியிலும் அவர் தோல்வியடைந்தார்.
இந்நிலையில்தான், கேரளாவின் கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூடைல் லிமிடெட் என்கிற நிறுவனத்திற்கு சுரங்க அனுமதி கொடுத்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக சொல்லி இன்று காலை பினராயி விஜயன் வீடு உள்ளிட்ட 12 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
சோதனையை முடித்துக்கொண்டு அமலாக்கத்துறை வெளியே வந்த போது அவர்கள் வந்த காரின் மீது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தாக்குதல் நடத்தினர். இதனால் கார் பலத்த சேதமடைந்தது. அதன் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பினராயி விஜயன் ‘சிலரின் நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறியிருக்கிறது..
இது நடக்க வேண்டும் என எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டவர்களுக்கு மன நிறைவு தரும். ராகுல் காந்தி போன்றவர்கள் என் வீட்டில் எப்போது சோதனை நடைபெறும் என காத்திருந்தார்கள்.. இது விசாரணை அல்ல அரசியல் சாதி.. ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாகவும், சிபிஎம்-ஐ அச்சுறுத்தவும் மத்திய முகமைகள் அமலாக்கத்துறையை பயன்படுத்துகின்றன’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..
இந்நிலையில்தான், கேரளாவின் கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூடைல் லிமிடெட் என்கிற நிறுவனத்திற்கு சுரங்க அனுமதி கொடுத்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக சொல்லி இன்று காலை பினராயி விஜயன் வீடு உள்ளிட்ட 12 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
சோதனையை முடித்துக்கொண்டு அமலாக்கத்துறை வெளியே வந்த போது அவர்கள் வந்த காரின் மீது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தாக்குதல் நடத்தினர். இதனால் கார் பலத்த சேதமடைந்தது. அதன் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பினராயி விஜயன் ‘சிலரின் நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறியிருக்கிறது..
ராகுல் காந்தி ஆசை நிறைவேறிவிட்டது!.. பினராயி விஜயன் பேட்டி..
பழனிச்சாமி பண்றது அதிமுகவுக்கு நல்லதில்ல.. ராஜினாமா பண்றேன்!.. சிவி சண்முகம் சொன்னாரா?..
பிரதமரிடன் முதல்வர் வைத்த கோரிக்கைகள் என்னென்ன? முதல் கோரிக்கை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம்..
உகாண்டாவில் இருந்து பெங்களூரு திரும்பிய பெண்ணுக்கு எபோலா தொற்றா? மத்திய சுகாதாரத்துறை விளக்கம்...!
உகாண்டா நாட்டிலிருந்து பெங்களூரு திரும்பிய பெண்ணுக்கு எபோலா தொற்று இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், அவருக்கு நடத்தப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலை மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அந்தப் பெண்ணின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும் சுகாதார துறை தெரிவித்துள்ளது.
விஜய் - மோடி சந்திப்பு 25 நிமிடங்கள்.. தமிழகத்தின் தேவைகளை விளக்கமாக கூறிய முதல்வர்.. ஆவன செய்வதாக பிரதமர் உறுதி...!
புதுடெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்துப் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், தமிழகத்தின் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் மாநிலத்தின் தேவைகள் குறித்து விரிவான ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டார். சுமார் 25 நிமிடங்கள் இந்த சந்திப்பு இந்த சந்திப்பு நடந்ததாக இந்தியா டுடே தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளது. மேலும் பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இந்த சந்திப்பு குறித்த புகைப்படங்களை பதிவு செய்துள்ளார்.