  4. ராகுல் காந்தி ஆசை நிறைவேறிவிட்டது!.. பினராயி விஜயன் பேட்டி..
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (18:51 IST)

ராகுல் காந்தி ஆசை நிறைவேறிவிட்டது!.. பினராயி விஜயன் பேட்டி..

Publish: Wed, 27 May 2026 (18:51 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (18:53 IST)
கேரளாவில் கடந்த முறை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ் வெற்றி பெற்றதால் முதலமைச்சராக இருந்தவர் பினராய் விஜயன். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றதால் அவர் முதல்வர் பதவியை இழந்தார். அதோடு அவர் போட்டியிட்ட தொகுதியிலும் அவர் தோல்வியடைந்தார்.

இந்நிலையில்தான், கேரளாவின் கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூடைல் லிமிடெட் என்கிற நிறுவனத்திற்கு சுரங்க அனுமதி கொடுத்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக சொல்லி இன்று காலை பினராயி விஜயன் வீடு உள்ளிட்ட 12 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள்  சோதனை நடத்தினர்.

சோதனையை முடித்துக்கொண்டு அமலாக்கத்துறை வெளியே வந்த போது அவர்கள் வந்த காரின் மீது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தாக்குதல் நடத்தினர். இதனால் கார் பலத்த சேதமடைந்தது. அதன் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பினராயி விஜயன் ‘சிலரின் நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறியிருக்கிறது..

இது நடக்க வேண்டும் என எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டவர்களுக்கு மன நிறைவு தரும். ராகுல் காந்தி போன்றவர்கள் என் வீட்டில் எப்போது சோதனை நடைபெறும் என காத்திருந்தார்கள்.. இது விசாரணை அல்ல அரசியல் சாதி.. ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாகவும், சிபிஎம்-ஐ அச்சுறுத்தவும் மத்திய முகமைகள் அமலாக்கத்துறையை பயன்படுத்துகின்றன’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..

