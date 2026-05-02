சனி, 2 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By
Last Modified: சனி, 2 மே 2026 (13:24 IST)

தர்பூசணி காரணமல்ல!.. 3 பேர் இறந்த சம்பவத்தில் திருப்பம்..

சமீபத்தில் மும்பையில் தர்பூசணி சாப்பிட்ட ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் மரணமடைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பல ஊடகங்களும் இந்த செய்தியை வெளியிட்டது.
மும்பையில் வசிக்கும் அப்துல்லா தனது உறவினர்ள் 5 பேரை விருந்துக்காக வீட்டுக்கு அழைத்தார். அங்கு அவர்களுக்கு பிரியாணி பரிமாறப்பட்டது.

விருந்து முடிந்து உறவினர்கள் சென்றபின் அப்துல்லாவும் அவரின் மனைவி மற்றும் இரு குழந்தைகள் தர்ப்பூசணி சாப்பிட்டுள்ளனர். சில மணி நேரத்தில் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது. உடனே அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி அவர்கள் ஒவ்வொருவராக மரணமடைந்தனர்..

இதையடுத்து தர்பூசணி சாப்பிட்டதால்தான் அவர்கள் இறந்து போனார்கள் என செய்தி காட்டுத்தீவியாக பரவியது. இது மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து அவர்கள் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது.  உடல் கூறாய்வில் அவர்களின் உடலில் மார்பின் என்கிற வலி நிவாரணி மருந்து அதிக அளவில் இருந்தது தெரியவந்திருக்கிறது. அதனால், உயிரிழந்தவர்களின் மூளை உள்ளிட்ட பாகங்கள் பச்சை நிறமாக மாறி இருந்ததாகவும் மருத்துவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். தர்பூசணிக்கும் உயிர் இழப்பும் தொடர்பில்லை என மகாராஷ்டிரா உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது..

மார்பின் மாத்திரையை அதிக அளவு எடுத்துக் உட்கொண்டதால்தான் அவர்களின் மரணம் அடைந்தார்கள் என போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்..

140 - 170 தொகுதியில் வெற்றி!. விஜய் முதல்வராவது உறுதி!.. ராதன் பண்டிட் கருத்து!..

140 - 170 தொகுதியில் வெற்றி!. விஜய் முதல்வராவது உறுதி!.. ராதன் பண்டிட் கருத்து!..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள அரசியல் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எல்லோரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

திருப்பதியில் 3 மாசம் விஐபி தரிசனம் ரத்து!.. தேவஸ்தானம் அதிரடி நடவடிக்கை...

திருப்பதியில் 3 மாசம் விஐபி தரிசனம் ரத்து!.. தேவஸ்தானம் அதிரடி நடவடிக்கை...திருப்பதியில் உள்ள வெங்கடாஜலபதி கோவிலுக்கு ஆந்திராவிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் சென்று வழிபடுகிறார்கள்.

திடீர்னு ஒரு தலைவன் வந்துட்டான்!.. விஜய்க்கு ஆதரவா பேசிய ராதாரவி...

திடீர்னு ஒரு தலைவன் வந்துட்டான்!.. விஜய்க்கு ஆதரவா பேசிய ராதாரவி...சினிமா துறையிலிருந்து பலரும் அரசியலுக்கு வந்திருந்தாலும் நடிகர் விஜய் அதில் கவனிக்கத்தக்க ஒரு அரசியல்வாதியாக பார்க்கப்படுகிறார்.

சொன்னது என்னாச்சி?!.. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்கிறதா?!.

சொன்னது என்னாச்சி?!.. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்கிறதா?!.கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் ஈரான் நாட்டை அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்கியது. இதனால் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் வரவில்லை.

செல்போனில் அதிக சவுண்டு வந்தா பீதியாக வேண்டாம்!.. பொதுமக்களுக்கு பேரிடர் மேலான்மை ஆணையம் தகவல்!...

செல்போனில் அதிக சவுண்டு வந்தா பீதியாக வேண்டாம்!.. பொதுமக்களுக்கு பேரிடர் மேலான்மை ஆணையம் தகவல்!...கடந்த பல வருடங்களாகவே மக்களிடம் செல்போன் பயன்பாடு அதிகரித்துவிட்டது. இப்போதெல்லாம் ஏழைகளிடம் கூட ஸ்மார்ட்போன் இருக்கிறது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com