வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026 (18:30 IST)

குரங்கு என நக்கலடித்த கணவர்!.. தூக்கில் தொங்கிய மாடல் அழகி!...

suicide
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோ மாவட்டம் இந்திரா நகர் பகுதியில் வருபவர் ராகுல். இவரின் மனைவி தனு சிங். இவர் இன்ஸாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்ந்து தனது புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வந்தார். மாடல் அழகியாகவும் இவர் செயல்பட்டு வந்தார்.. இந்த தம்பதிக்கு குழந்தைகள் இல்லை.

இந்ந்லையில்தான் கடந்த 28ம் தேதி கணவனும் மனைவியும் ஒரு உறவினர் வீட்டில் நடந்த விழாவுக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பியுள்ளனர். அப்போது தனு சிங்கின் தங்கை அஞ்சலி வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்.. அப்போது எல்லாரும் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது தனு சிங்கை அவரின் கணவர் ராகுல் குரங்கு எனக் கிண்டல் செய்ததாக தெரிகிறது.. இது தனு சிங்கை மனதளவில் பாதித்திருக்கிறது.

அதன்பின் இரவு உணவு வாங்குவதற்காக ராகுல் வெளியே சென்றுவிட்டார்.  வீட்டில் தன சிங்கின் தங்கை அஞ்சலி மட்டும் இருந்திருக்கிறார்.. அப்போது தன்னுடைய அறைக்கு சென்ற தனு சிங் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தெரிகிறது.. உணவு வாங்கி விட்டு வீட்டுக்கு வந்த ராகுல் மனைவியை அழைத்திருக்கிறார்.. ஆனால் அவரின் அறைக்கதவு திறக்கப்படவில்லை.. சந்தேகமடைந்த ராகுல் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தபோது தனு சிங் தூக்கில் தொங்கி கொண்டிருந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தார். இதையடுத்து அவர் உடனடியாக போலீஸுக்குகு தகவல் கொடுத்தார்.

வீட்டிற்கு வந்த போலீசார் கதவை உடைத்து தனு சிங்கின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.. ‘குரங்கு’ என திட்டிய ஒரு காரணத்திற்காகவே ஒரு பெண் தூக்கிலிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கியூபாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி!.. வரி விதிப்பேன்!.. மிரட்டும் டிரம்ப்!...

கியூபாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி!.. வரி விதிப்பேன்!.. மிரட்டும் டிரம்ப்!...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடந்த சில நாட்களாகவே பல நாடுகளுக்கும் அதிகமான வரிகளை விதித்து மிரட்டி வருகிறார்.

அனுமதி வாங்கிய பிறகுதான் சமூக வலைதள கணக்குகள் தொடங்க வேண்டும்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டுப்பாடு..!

அனுமதி வாங்கிய பிறகுதான் சமூக வலைதள கணக்குகள் தொடங்க வேண்டும்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டுப்பாடு..!பீகார் மாநிலத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு சமூக வலைதள பயன்பாடு குறித்து அம்மாநில அரசு அதிரடியான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இனி அரசு ஊழியர்கள் ஃபேஸ்புக், எக்ஸ் ,இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் கணக்கு தொடங்க வேண்டுமென்றால், துறை ரீதியான உயர் அதிகாரிகளிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது. மாநில அமைச்சரவை இதற்கான புதிய விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தவெகவுக்கு வாக்குகள் கிடைக்கும்.. ஆனால் வெற்றி பெற முடியாது: ஆறுதல் பரிசு கூட கிடைக்காது: கார்த்தி சிதம்பரம்

தவெகவுக்கு வாக்குகள் கிடைக்கும்.. ஆனால் வெற்றி பெற முடியாது: ஆறுதல் பரிசு கூட கிடைக்காது: கார்த்தி சிதம்பரம்தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் குறித்து காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை குறைந்த தங்கம் விலை.. மாலை விலை நிலவரம்..!

இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை குறைந்த தங்கம் விலை.. மாலை விலை நிலவரம்..!தமிழகத்தில் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக சரிந்து நுகர்வோரிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் இடைக்கால பட்ஜெட் எப்போது? சலுகைகள் கொட்டி கிடக்குமா? பரபரப்பு தகவல்..!

தமிழகத்தில் இடைக்கால பட்ஜெட் எப்போது? சலுகைகள் கொட்டி கிடக்குமா? பரபரப்பு தகவல்..!தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com