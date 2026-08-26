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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (08:04 IST)

படத்துல ஒன்னுமில்ல.. டோட்டல் வேஸ்ட்!... 3 மணி நேர டார்ச்சர்!.. Toxic டிவிட்டர் விமர்சனம்!..

toxic
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (08:09 IST)
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கேஜிஎப் நடிகர் யஷ் நடித்து கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியிருக்கும் திரைப்படம் டாக்சிக். இன்று காலை சிறப்பு காட்சியை பார்க்க பலரும் படம் எப்படி இருக்கிறது என எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

படம் டெக்னிக்கலாக நன்றாக இருக்கிறது. சில காட்சிகள் மாஸாக இருக்கிறது. படத்தின் கிளைமாக்ஸ் நன்றாக இருக்கிறது. யாஷுக்கும் கியாராவுக்கும் இடையே வரும் சில காட்சிகள் நன்றாக இருக்கிறது.. மற்றபடி படத்தில் எதுவும் இல்லை.. வசனங்கள் நன்றாக இல்லை.. எடிட்டிங் நன்றாக இல்லை.. கதாபாத்திரங்களை சரியாக அறிமுகம் செய்யவில்லை.. திரைக்கதை குழப்பமாக இருக்கிறது.. என்ன நடக்கிறது என்பதே புரியவில்லை.. பின்னணி இசை படு மோசமாக இருக்கிறது. யாஷின் ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் மற்றும் சில காட்சிகள் மட்டுமே நன்றாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.. தியேட்டரில் உட்கார முடியவில்லை’ என்று ஒருவர் பதிவிட்டிருக்கிறார்..

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மற்றொருவரோ ‘யாஷ் ஸ்டைலிசாக இருக்கிறார்.. படம் ரிச்சாக இருக்கிறது.. சர்க்கஸில் வரும் சண்டைக்காட்சி நன்றாக இருக்கிறது.. படத்தில் ஸ்டைலும், கவர்ச்சியும், வன்முறையும் இருக்கிறது.. ஆனால் கதாபாத்திரங்களை சரியாக அறிமுகம் செய்யவில்லை.. வசனங்கள் சரியில்லை.. உணர்ச்சிபூர்வமாக படத்தில் ஒன்று முடியவில்லை. திரைக்கதையில் ஒரு தெளிவில்லை’ என ஒருவர் பதிவிட்டிருக்கிறார்..

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3 மணி நேர படம் பெரிய டார்ச்சராக இருக்கிறது.. இதற்குதான் புரமோஷனில் யாஷும், கீத்து மோகன்தாஸும் இவ்வளவு பில்டப் செய்தார்களா? படம் போர்.. என பலரும் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள். விமர்சனங்களை பார்க்கும்போது டாக்ஸிக் திரைபப்டம் கண்டிப்பாக ஒரு தோல்விப்படமாக அமையும் என கருதப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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