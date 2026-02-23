திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (12:14 IST)

ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அப்படிப்பட்ட ஒரு படம்! ‘தாய்க்கிழவி’ படத்தின் முதல் விமர்சனம்
ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் வரும் 27ஆம் தேதி வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் தாய் கிழவி. இந்த படத்தை சிவகார்த்திகேயன் தயாரிக்க சிவக்குமார் முருகேசன் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். இதன் மூலம் சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்குனராக முதன்முதலாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் இது. பவுனுத்தாயி என்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தில் வயதான தோற்றத்தில் ராதிகா நடித்துள்ளார்.

இந்த படத்திற்காக பல மணி நேரம் மேக்கப் போட்டு நடித்துள்ளார். முதலில் இந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க மிகவும் யோசித்து இருக்கிறார் ராதிகா. அதன் பிறகு சரத்குமாரின் அறிவுரையின் படி இந்த படத்தில் நடித்ததாக ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார் ராதிகா. படத்தின் போஸ்டர் டீசர் என வெளியாகி ரசிகர்களை மிகவும் கவர்ந்துள்ளது. இன்று இந்த படத்தின் டிரைலர் வெளியாக உள்ளது.
 
சமீபத்தில் தான் இந்த படத்தின் பிரிவியூ ஷோவை நடிகர் கமலுடன் ராதிகா சிவகார்த்திகேயன் சரத்குமார் போன்றோர் பார்த்தார்கள். படத்தை பார்த்து கமல் மிகவும் மனதார பாராட்டினார். குறிப்பாக சிவகார்த்திகேயனை நல்ல ஒரு தயாரிப்பாளர் என பாராட்டி இருந்தார். அதோடு இயக்குனரையும் ராதிகாவையும் அரவணைத்து அவருடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.
 
இந்த நிலையில் படத்தை பார்த்த திரையரங்க உரிமையாளரின் ஒரு விமர்சனம் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் தனது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஒரு சிறந்த நகைச்சுவை படமாக இது இருக்கும் என்றும் ரொம்ப நாள்களுக்கு பிறகு வயிறு வலிக்க வலிக்க சிரித்து பார்த்த படம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். அதோடு ராதிகாவின் நடிப்புக்கு நிச்சயமாக தேசிய விருது கிடைக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
குறிப்பாக இந்த படம் திரையரங்கில் பார்க்க வேண்டிய படம் என்றும் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதனால் இந்த தாய்க்கிழவி திரைப்படம் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு திரைப்படமாக இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை.

