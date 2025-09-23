செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
Written By Web Desk
Last Modified: செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (19:51 IST)

"சரீரம்" திரைவிமர்சனம்!

sareeram

ஜி.வி.பி பிக்சர்ஸ்,சார்பில் இயக்குனர் ஜி.வி.பெருமாள் எழுதி,இயக்கி தயாரித்துள்ள திரைப்படம்  "சரீரம்"

 

இத் திரைப்படத்தில்  தர்ஷன், சார்மி   ஜெ.மனோஜ்,பாய்ஸ் புகழ் ராஜன், ஷகீலா, மதுமிதா, புதுப்பேட்டை சுரேஷ், கௌரி, லில்லி, மிலா உட்பட மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.

 

இதில் அறிமுக நடிகர்களாக தர்ஷன், சார்மி முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

 

சரீரம் என்பது நம் உடலைக் குறிக்கும். அந்த சரீரமான நம் உடலை மாற்றிக்கொள்ளும் உரிமை யாருக்கும் இல்லை என்பதே  இத்திரைப்படத்தின் ஆழமான கருத்தாகும்.

 

ஒரு காதல் ஜோடியினர்க்கு அவர்களது குடும்பமே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது. காதலர்கள் வாழ வழி தெரியாமல், தன்  காதலுக்காக ஆண் பெண்ணாகவும், பெண் ஆணாகவும்  தங்கள் பாலினத்தையே மாற்றிக் கொள்கிறார்கள். 

 

அந்த காதல் ஜோடியை இந்த குடும்பத்தினர் ஏற்றுக் கொண்டதா? இல்லை இந்த உலகம் தான் ஏற்றுக் கொண்டதா? இவர்களது காதல் ஜெயித்ததா? என்பது தான் சரீரம் படத்தின் மீதி கதை.

 

இந்த மாதிரி ஒரு திரைப்படம் கற்பனைக்கு எட்டாத கதாபாத்திரமாகவும்,பார்வையாளர்களை முட்டாளாக நினைத்து எழுதி உருவாக்கியுள்ளார் இயக்குனர் ஜி.வி.பெருமாள்,

 

பார்வையாளர்களை முட்டாளாக்கியதும் இல்லாமல் சினிமா வாய்ப்புக்காக தேடி வந்த புதுமுக நடிகர்களையும் தனது அர்த்தமற்ற கதையால் பலிகடா  ஆக்கிவிட்டார் இயக்குனரும் தயாரிப்பாளருமான ஜி.வி.பெருமாள்.

 

மொத்தத்தில் "சரீரம்".........Fill in the blank

ஸ்பைடர்மேன் ஷூட்டிங்கில் விபத்து! மருத்துவமனையில் டாம் ஹாலண்ட்! - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

ஸ்பைடர்மேன் ஷூட்டிங்கில் விபத்து! மருத்துவமனையில் டாம் ஹாலண்ட்! - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!பிரபல மார்வெல் சூப்பர்ஹீரோ கதாப்பாத்திரமான ஸ்பைடர்மேனின் பட ஷூட்டிங்கில் விபத்து ஏற்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகை கத்ரீனா கைஃப் கர்ப்பம்.. இன்ஸ்டாகிராமில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

நடிகை கத்ரீனா கைஃப் கர்ப்பம்.. இன்ஸ்டாகிராமில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!பாலிவுட் நட்சத்திர ஜோடியான கத்ரினா கைஃப் மற்றும் விக்கி கௌஷல் ஆகியோர் விரைவில் பெற்றோராக போகும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை அறிவித்துள்ளனர்.

கிளாமர் லுக்கில் அசத்தும் ராஷி கண்ணா… வைரல் புகைப்படத் தொகுப்பு!

கிளாமர் லுக்கில் அசத்தும் ராஷி கண்ணா… வைரல் புகைப்படத் தொகுப்பு!பாலிவுட் நடிகையான ராஷி கண்ணா இமைக்கா நொடிகள் படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். அடுத்தடுத்து படங்களில் தோன்றிய அவர், தற்போது தமிழில் பிஸியான நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம்வந்து கொண்டிருக்கிறார். கடைசியாக தமிழில் அவர் நடித்த படம் சர்தார். அந்த படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.

சேலை கட்டும் பெண்ணுக்கொரு…. ஹோம்லி லுக்கில் அசத்தும் லாஸ்லியா!

சேலை கட்டும் பெண்ணுக்கொரு…. ஹோம்லி லுக்கில் அசத்தும் லாஸ்லியா!கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கிய பிக்பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்களை ஒருவரான லாஸ்லியாவுக்குத்தான் முதன் முதலாக ஆர்மி தொடங்கப்பட்டது. லாஸ்லியாவின் ஆர்மி அவரது புகழை பாடிக்கொண்டு லாஸ்லியாவை தினந்தோறும் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்ட் ஆக்கிக் கொண்டிருந்தனர்.

ஜெய்பீம் படத்தில் மணிகண்டன் நடித்த வேடத்தில் நான்தான் நடிக்க வேண்டியது… சீக்ரெட்டைப் பகிர்ந்த அலக்ஸ்!

ஜெய்பீம் படத்தில் மணிகண்டன் நடித்த வேடத்தில் நான்தான் நடிக்க வேண்டியது… சீக்ரெட்டைப் பகிர்ந்த அலக்ஸ்!சூர்யா, மணிகண்டன், லிஜோமோல் ஜோஸ், தமிழ், ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவான ஜெய் பீம் என்ற திரைப்படத்தை த செ ஞானவேல் இயக்கினார். இந்த படம் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியை உலகம் முழுவதும் பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

