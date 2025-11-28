வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. விமர்சனம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (11:44 IST)

டார்க் காமெடி திரைப்படமான ரிவால்வர் ரீட்டா' தேறியதா? கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பு எப்படி?

டார்க் காமெடி திரைப்படமான ரிவால்வர் ரீட்டா' தேறியதா? கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பு எப்படி?
கீர்த்தி சுரேஷ், ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில், ஜே.கே. சந்துரு இயக்கத்தில், டார்க் காமெடி பாணியில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ரிவால்வர் ரீட்டா'. 
 
நில மோசடி, ரௌடிகள் சண்டை ஆகியவற்றுடன் கதை தொடங்குகிறது. புதுவையின் பெரிய ரௌடியான டிராகுலா பாண்டியன், போதையில் வழிதவறி ரீட்டா (கீர்த்தி சுரேஷ்) வீட்டிற்குள் நுழைந்து இறந்து போகிறார். நடுவீட்டில் இருக்கும் இந்த தாதா பிணத்தால் ரீட்டாவின் குடும்பம் என்னென்ன சிக்கல்களை சந்திக்கிறது, ரௌடி மகன்களிடமிருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது என்பதே கதை.
 
கீர்த்தி சுரேஷ் தனது ரீட்டா கதாபாத்திரத்தில் கச்சிதமாக பொருந்தி, ஆக்ஷன் மற்றும் நகைச்சுவையில் ஈர்க்கிறார். ராதிகா உள்ளிட்ட பிற நடிகர்களும் தங்கள் பங்கை சிறப்பாக செய்துள்ளனர். எனினும், படத்தின் பிரதான குறைபாடு நகைச்சுவை காட்சிகளின் பஞ்சம் மற்றும் பழக்கப்பட்ட காமெடிகள் மட்டுமே. டார்க் காமெடிக்கு ஏற்ற களம் இருந்தபோதிலும், போதிய சிரிப்பு வரவில்லை. ரெடின் கிங்ஸ்லியின் பங்கு சில இடங்களில் சோர்வூட்டுகிறது.
 
இருப்பினும், இயக்குநர் ஜே.கே. சந்துரு, பல கதாபாத்திரங்களையும் சிக்கல்களையும் கொண்டுள்ள ஒரு சவாலான கதையை, குழப்பம் இல்லாமல், தொய்வின்றி நகர்த்தி முடிச்சுகளை அவிழ்ப்பதில் சாமர்த்தியம் காட்டியுள்ளார்.
 
ஒளிப்பதிவாளர் தினேஷ் கிருஷ்ணனின் பணி நேர்த்தியாக உள்ளது. ஒட்டுமொத்தத்தில், நல்ல பொழுதுபோக்கிற்கான அனைத்து அம்சங்களும் இருந்தும், நகைச்சுவை மட்டும் குறைவாக இருப்பதால், 'ரிவால்வர் ரீட்டா' திரையில் சற்று தடுமாறினாலும், குடும்பத்துடன் சென்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்கு திரைப்படம் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
 
Edited by Mahendran
 

டார்க் காமெடி திரைப்படமான ரிவால்வர் ரீட்டா' தேறியதா? கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பு எப்படி?

டார்க் காமெடி திரைப்படமான ரிவால்வர் ரீட்டா' தேறியதா? கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பு எப்படி?கீர்த்தி சுரேஷ், ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில், ஜே.கே. சந்துரு இயக்கத்தில், டார்க் காமெடி பாணியில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ரிவால்வர் ரீட்டா'.

ஆர்பி சௌத்ரிக்கே தண்ணி காட்டியவர் ராஜகுமாரன்.. இப்படிலாம் நடந்துருக்கா?

ஆர்பி சௌத்ரிக்கே தண்ணி காட்டியவர் ராஜகுமாரன்.. இப்படிலாம் நடந்துருக்கா?தேவயானி ராஜகுமாரன் திருமணத்தின்போது தெரிந்த நபர் ஒருவர் ஆர்பி சௌத்ரியிடம் ‘சார் நீங்க தேவயானி திருமணத்திற்கு போகலையா’ என கேட்டாராம்.

காதலுக்காக ஒரு மனிதன் எவ்வளவு தூரம் செல்வான்?... தனுஷின் ‘தேரே இஷ்க் மெய்ன்’ எப்படி?- ரசிகர்கள் விமர்சனம்!

காதலுக்காக ஒரு மனிதன் எவ்வளவு தூரம் செல்வான்?... தனுஷின் ‘தேரே இஷ்க் மெய்ன்’ எப்படி?- ரசிகர்கள் விமர்சனம்!தமிழ் மொழியில் தனது நடிப்பு திறமையால் இரண்டு தேசிய விருதுகளை வென்ற தனுஷ் பாலிவுட்டிலும் கால்பதித்தார். 2013 ஆம் ஆண்டு ராஞ்சனா படத்தின் மூலம் இந்தியில் அறிமுகம் ஆனார். இந்த படத்தை ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கி இருந்தார். அதன் பின்னர் சில ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு இந்த கூட்டணி அத்ராங்கி ரே படத்தில் இணைந்தது. இதையடுத்து அந்த கூட்டணியின் மூன்றாவது படமாக ‘தேரே இஷ்க் மெய்ன்’ இன்று ரிலீஸாகியுள்ளது.

கைவிடப்பட்டதா ஜூனியர் NTR-ன் தேவரா 2… அடுத்த கதைக்கு நகர்ந்த இயக்குனர்!

கைவிடப்பட்டதா ஜூனியர் NTR-ன் தேவரா 2… அடுத்த கதைக்கு நகர்ந்த இயக்குனர்!தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி இயக்குனரான கொரடலா சிவா இயக்கத்தில் ஜூனியர் என்டிஆர் மற்றும் ஜான்வி கபூர் ஆகியோரின் நடிப்பில் ‘தேவரா முதல் பாகம்’கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆனது. ஆர் ஆர் ஆர் படத்துக்குப் பின் என் டி ஆர் நடித்த படம் என்பதால் பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸானது.

Stranger things வெளியானதும் முடங்கிய நெட்பிளிக்ஸ் தளம்!

Stranger things வெளியானதும் முடங்கிய நெட்பிளிக்ஸ் தளம்!நெட்ப்ளிக்ஸில் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் பிரபலமான வெப் சிரிஸான Stranger Things-ன் இறுதி சீசன் வெளியாகும் தேதிகளையும், டீசர் அப்டேட்டையும் வெளியிட்டுள்ளனர். உலகம் முழுவதும் பிரபலமாக உள்ள ஓடிடி தொடர்களில் Stranger Things முக்கியமான இடத்தில் உள்ளது. 2016ம் ஆண்டில் இதன் முதல் சீசன் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் அடுத்தடுத்து இதுவரை 4 சீசன்கள் வெளியாகி பெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com