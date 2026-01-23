வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. விமர்சனம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (14:58 IST)

பாராட்டுக்களை பெற்றுள்ள மாயபிம்பம்!.. படம் எப்படி இருக்கு?.. திரை விமர்சனம்!...

maya bimbam
அறிமுக இயக்குனர் கே.ஜே சுரேந்தர் இயக்கத்தில் புது முகங்கள் நடித்து இன்று வெளியாகியிருக்கும் திரைப்படம் மாய பிம்பம். இந்த படத்திற்கு பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படம் பற்றிய விமர்சனத்தை பார்ப்போம்.

மருத்துவக் கல்லூரி மாணவரான ஆகாஷ் ஒரு பேருந்தில் பயணிக்கும் போது ஜானகியை பார்த்து காதல் வயப்படுகிறார். ஆனால் அவரை மீண்டும் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அங்கே ஒரு விபத்து நேர்கிறது. அந்த விபத்தே அவர்கள் இருவரையும் மீண்டும் சந்திக்க வைக்கிறது... இருவரும் பழகுகிறார்கள்.

ஆனால் ஜானகி பற்றி சில தகவல்களை அவரது நண்பர்கள் ஆகாஷிடம் சொல்ல அவர் அதிர்ச்சியடைகிறார். சரியான முடிவு எடுக்க முடியாமல் தடுமாறுகிறார்.. நண்கர்கள் சொன்னதால் ஜானகியை தனியாக அழைத்து செல்லும்போது அங்கே எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நிகழ்கிறது.. அது என்ன ஆனது என்பதுதான் படத்தின் கதை.

முதல் படம் என்றாலும் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆகாஷ்.. தவறு செய்து விட்டோமே என வருத்தப்படும்போது மனதில் இடம் பிடிக்கிறார். ஜானகி பக்கத்து வீட்டுப் பெண் போல முதிர்ச்சியான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.  காதல், ஏமாற்றம், சோகம், சந்தோசம் என எல்லாவற்றையும் கண்கள் மூலம் வெளிப்படுத்துவது அழகு.

ஆகாஷின் நண்பர்களாக வரும் ராஜேஷ், அருண்குமார், ஹரி ருத்ரன் ஆகியோர் இயல்பான நடிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் வரும் எல்லா கதாபாத்திர தேர்வும் கச்சிதமாக இருக்கிறது. எட்வின் சகா சிறப்பாக ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். நந்தாவின் இசை நம்மை படத்தோடு ஒன்ற வைக்கிறது.. பின்னணி இசையிலும் கலக்கியிருக்கிறார். படத்திற்கு முக்கிய பலம் திரைக்கதை.. அதே போல் சில காட்சிகளை யூகிக்க முடிவது பலவீனம்.

ஒரு சாதாரண காதல் கதையை சுவாரஸ்யமான திரைக்கதை மற்றும் அழகியலான கவிதையாக சொல்லி மனதில் இடம் பிடிக்க செய்திருக்கிறார் இயக்குனர் கே.ஜே.சுரேந்தர். மாயபிம்பம்
 ரசிகர்களை கவரும்..

ஆறு வருஷமா வெயிட் பண்ணி! சிம்புவுக்காக காத்திருந்து.. உஷாரான தேசிங்கு பெரியசாமி

ஆறு வருஷமா வெயிட் பண்ணி! சிம்புவுக்காக காத்திருந்து.. உஷாரான தேசிங்கு பெரியசாமிகடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஒரு கூல் காதல் திரில்லர் படமாக வெளியானதுதான் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் திரைப்படம்.

‘மங்காத்தா’ ரீ ரிலீஸில் ஒரு குட் நியூஸ்! அஜித்தே சொன்ன பிறகு நடக்காம இருக்குமா?

‘மங்காத்தா’ ரீ ரிலீஸில் ஒரு குட் நியூஸ்! அஜித்தே சொன்ன பிறகு நடக்காம இருக்குமா?அஜித் கெரியரில் ஒரு டர்னிங் பாயிண்டை ஏற்படுத்திய படம் மங்காத்தா. வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் அஜித் , த்ரிஷா, அர்ஜூன் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம்தான்

மங்காத்தா ரீரிலீஸ் மாதிரியே தெரியல.. முதல்முறை பார்ப்பது போல் உள்ளது: அஜித் ரசிகர்கள் உற்சாகம்..!

மங்காத்தா ரீரிலீஸ் மாதிரியே தெரியல.. முதல்முறை பார்ப்பது போல் உள்ளது: அஜித் ரசிகர்கள் உற்சாகம்..!தமிழ் சினிமாவில் மாஸ் படங்களுக்கு எப்போதும் தனி மவுசு உண்டு. அந்த வகையில், அஜித் குமார் நடிப்பில் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் வெளியாகி பிளாக் பஸ்டர் வெற்றியைப் பெற்ற 'மங்காத்தா' திரைப்படம் தற்போது மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி தமிழகத்தையே அதிர வைத்துள்ளது. படம் வெளியாகி பல ஆண்டுகள் கடந்தாலும், தற்போதும் ரசிகர்களிடையே அதே உற்சாகமும், எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருவது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சாட்டைய தூக்குனவருக்கே சாட்டையடி! ஜனநாயகனை விடாமல் துரத்தும் சென்சார் போர்டு

சாட்டைய தூக்குனவருக்கே சாட்டையடி! ஜனநாயகனை விடாமல் துரத்தும் சென்சார் போர்டுஜன நாயகன் படத்தை சுற்றி இருக்கும் பிரச்சினை என்ன? படம் வருமா வராதா என்பதை பற்றி வலைப்பேச்சு அந்தணன் அவருடைய சேனலில் பேசியுள்ளார்.

ஜனநாயகனுக்கு தேதி குறித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்!.. எல்லாம் சரியா வருமா?...

ஜனநாயகனுக்கு தேதி குறித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்!.. எல்லாம் சரியா வருமா?...விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com