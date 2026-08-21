ரவி தேஜா இருமுடி கட்டு- ட்விட்டர் விமர்சனம்!
ரவி தேஜா நடிப்பில் தெலுங்கில் வெளியாகியுள்ள படம் இருமுடி .தமிழில் இருமுடி கட்டு என பெயர் வைத்து இன்று வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தில் ரவி தேஜாவுடன் ப்பிரியா ப்பவானி சஙகர், சாய் குமார் உள்ளிட்ட ப்பல்ர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தின் விமரனத்தை ரசிகர்கள் சமூகவலைதளத்தில் பகிர்ந்து வருகிறாகள். அதனி இங்கே காண்ப்போம்
அவினாஷ் என்ப்பவர் முதல் பாதி டீசண்டாக இருப்பதாகவும், இரண்டாம் பாதி எமோசன் காட்சிகள் அதிகம் இருப்பதகவும் கூறியுள்ளர். மொத்தத்தில் படம் நன்றாக உள்ளது என்றே கூறியுள்ளார்.
கிருஸ்ட்டோபர் என்பவர் படம் நன்றாக உள்ளது என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
மற்றொரு நபர் இருமுடி படம் எக்ஸலண்ட் என்றும் ரவி தேஜாவுக்கு அருமையான கம்ப்பேக் இந்த படம் என்றும் கூறியுள்ளார்.