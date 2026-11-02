வாரத்தின் முதல் நாளே தங்கம் வெள்ளி விலை உயர்வு.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
சர்வதேச பொருளாதாரச் சூழல் மற்றும் சந்தை நிலவரங்கள் காரணமாக தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலவி வருகின்றன. கடந்த சனிக்கிழமையன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ.2,480 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,01,840-க்கும், கிராம் ரூ.12,730-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் தங்கம் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தது.
இந்நிலையில், புதிய வாரத்தின் தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.360 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,02,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல, கிராமுக்கு ரூ.45 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.12,775-க்கு விற்பனையாகிறது.
அதேவேளையில், வெள்ளி விலையில் இன்று எவ்வித மாற்றமும் இன்றி நேற்றைய விலையிலேயே நீடிக்கிறது. அதன்படி, வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.200-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,00,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது நகை வாங்குவோரிடையே கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.