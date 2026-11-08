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Written By SIVA SIVA
Last Modified: Sunday, 8 November 2026 (14:00 IST)

விவாகரத்து ஆன கணவருடன் தீபாவளி பார்ட்டி கொண்டாடிய நடிகை.. புன்னகையுடன் போஸ்..

ஏஷா தியோல்
Written By: SIVA
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (09:31 IST)
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பாலிவுட் நடிகையும், பிரபல நடிகை ஹேமா மாலினியின் மூத்த மகளுமான ஏஷா தியோல், சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தீபாவளி விருந்து ஒன்றில் தனது முன்னாள் கணவர் பாரத் தக்தானியுடன் இணைந்து கலந்துகொண்டார்.
 
நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற இடத்திற்கு வருகை தந்த இருவரும், அங்கிருந்த புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கு இணைந்து புன்னகையுடன் போஸ் கொடுத்தனர். இந்த விழாவிற்கு ஏஷா தியோல் வெளிர் இளஞ்சிவப்பு நிற புடவையிலும், பாரத் தக்தானி கிரீம் நிற பந்த்காலா உடையிலும் வந்திருந்தனர்.
 
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 12 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கைக்குப் பிறகு பிரிவதாக இவர்கள் இருவரும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். இருப்பினும், தங்களது இரண்டு பெண் குழந்தைகளான ராத்யா மற்றும் மிராயா ஆகியோரின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, தொடர்ந்து நல்ல நட்புறவைப் பேணி வருகின்றனர்.
 
சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் பேசிய ஏஷா தியோல், கணவன்-மனைவி இடையேயான உறவு மாறினாலும், குழந்தைகளின் நலனுக்காக பெற்றோர்கள் எப்போதும் ஒரு குடும்பமாக  நிற்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். விவாகரத்துக்குப் பிறகும் இருவரும் இணைந்து பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் நண்பர்களின் சந்திப்புகளிலும் பங்கேற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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