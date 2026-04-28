2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்றால் ஒரு தொகுதியின் தேர்தல் செலவை ஏற்க வேண்டுமா? சென்னை ஐகோர்ட்
இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்யும் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து தேர்தல் செலவுகளை வசூலிக்க கோரிய மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-ல் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ள சூழலில், இந்த தீர்ப்பு மிகுந்த அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
மதுரை மேலூரை சேர்ந்த மணி என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், ஒருவர் இரண்டு இடங்களில் போட்டியிட்டு இரண்டிலும் வெல்லும் பட்சத்தில், அவர் ராஜினாமா செய்யும் தொகுதியில் மீண்டும் தேர்தல் நடத்த அரசுக்கு வீண் செலவு ஏற்படுகிறது என்றும், அந்த செலவைச் சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளரே ஏற்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு, ஒரு வேட்பாளர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட சட்டம் அனுமதிக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டினர்.
மேலும், இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்வதாக நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். விஜய்யின் தேர்தல் களம் மற்றும் சட்ட ரீதியான நகர்வுகளுக்கு மத்தியில் வந்துள்ள இந்தத் தீர்ப்பு, அவரது ஆதரவாளர்களிடையே நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
