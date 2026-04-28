செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (12:32 IST)

2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்றால் ஒரு தொகுதியின் தேர்தல் செலவை ஏற்க வேண்டுமா? சென்னை ஐகோர்ட்

இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்யும் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து தேர்தல் செலவுகளை வசூலிக்க கோரிய மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக தள்ளுபடி செய்துள்ளது. 
 
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-ல் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ள சூழலில், இந்த தீர்ப்பு மிகுந்த அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
மதுரை மேலூரை சேர்ந்த மணி என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், ஒருவர் இரண்டு இடங்களில் போட்டியிட்டு இரண்டிலும் வெல்லும் பட்சத்தில், அவர் ராஜினாமா செய்யும் தொகுதியில் மீண்டும் தேர்தல் நடத்த அரசுக்கு வீண் செலவு ஏற்படுகிறது என்றும், அந்த செலவைச் சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளரே ஏற்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கோரியிருந்தார். 
 
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு, ஒரு வேட்பாளர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட சட்டம் அனுமதிக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டினர். 
 
மேலும், இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்வதாக நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். விஜய்யின் தேர்தல் களம் மற்றும் சட்ட ரீதியான நகர்வுகளுக்கு மத்தியில் வந்துள்ள இந்தத் தீர்ப்பு, அவரது ஆதரவாளர்களிடையே நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு நடுவிரலை காட்டிய அமைச்சர்.. செய்தியாளர்கள் அதிர்ச்சி..!

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு நடுவிரலை காட்டிய அமைச்சர்.. செய்தியாளர்கள் அதிர்ச்சி..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியாவை "நரகக் குழி" என்று விமர்சித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், கர்நாடக அமைச்சர் சந்தோஷ் லாட் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தனது நடுவிரலை காட்டியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீங்க சொல்றத நாங்க கேட்கமாட்டோம்!. தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கு டஃப் கொடுக்கும் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன்!...

நீங்க சொல்றத நாங்க கேட்கமாட்டோம்!. தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கு டஃப் கொடுக்கும் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன்!...சமீபத்தில் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பல முக்கியமான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் படம் முடிவதற்குள் கர்ப்பம்.. ஆக்சன் காட்சிகளில் நடிப்பாரா தீபிகா படுகோன்?

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் படம் முடிவதற்குள் கர்ப்பம்.. ஆக்சன் காட்சிகளில் நடிப்பாரா தீபிகா படுகோன்?பாலிவுட் முன்னணி நடிகை தீபிகா படுகோன், தனது இரண்டாவது கர்ப்ப காலத்திலும் சற்றும் ஓய்வின்றி அடுத்தடுத்த படப்பிடிப்புகளில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார்.

கமலுடன் இணையும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன்!.. KH237 முக்கிய அப்டேட்!..

கமலுடன் இணையும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன்!.. KH237 முக்கிய அப்டேட்!..தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் உலக நாயகன் என கொண்டாடப்படுபவர் கமல்ஹாசன். 5 வயதிலிருந்து சினிமாவில் நடித்து வருகிறார்.

ஒரே கையெழுத்து.. கோடிகள் அம்பேல்! கணவனும், மகனும் கைவிட்ட நிலையில் நிர்கதியாய் நிற்கும் நடிகை!

ஒரே கையெழுத்து.. கோடிகள் அம்பேல்! கணவனும், மகனும் கைவிட்ட நிலையில் நிர்கதியாய் நிற்கும் நடிகை!1984-ஆம் ஆண்டு நடிகர் மோகன் மற்றும் ஊர்வசி நடிப்பில் வெளியான 'ஓ மானே மானே' என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் சுதா

