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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (10:08 IST)

படத்தோட கதை என்னன்னு கடைசி வரை கண்டுபிடிக்க முடியல! – டாக்ஸிக் படத்தை விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறன்

டாக்ஸிக்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (10:11 IST)
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கே.ஜி.எஃப் படங்களின் வெற்றிக்குப் பிறகு யஷ் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம்  டாக்ஸிக் . கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் ருக்மிணி வசந்த், கியாரா அத்வானி, நயன்தாரா உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.
 
பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம் ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. குறிப்பாக, படத்தின் திரைக்கதை மற்றும் நீளம் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
 
இந்த நிலையில், பிரபல திரைப்பட விமர்சகர்  ப்ளூ சட்டை மாறன் , தனது யூடியூப் சேனலில்  டாக்ஸிக் படத்தை விமர்சித்துள்ளார்.
 
அவர் தனது விமர்சனத்தில்,  படம் தொடங்கியது முதல் முடியும் வரை கதையை புரிந்துகொள்ள முயன்றதாகவும், ஆனால் கடைசி வரை படத்தின் கதை என்ன என்பது தனக்கு புரியவில்லை  என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மேலும், படம் சுமார் மூன்றரை மணி நேரம் ஓடுவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், படத்தில் மீண்டும் மீண்டும் சண்டை, துப்பாக்கிச் சூடு, பஞ்ச் வசனங்கள் உள்ளிட்ட காட்சிகளே இடம்பெறுவதாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
ஹீரோ வருகிறார், சண்டை போடுகிறார், துப்பாக்கியால் சுடுகிறார், பஞ்ச் டயலாக் பேசுகிறார். அதன் பிறகு மீண்டும் அதே விஷயங்கள் தொடர்கின்றன. யார் யாரை எதற்காக சுடுகிறார்கள் என்பதே புரியவில்லை என அவர் கூறியுள்ளார்.
 
படத்தில் இடம்பெறும் சில முக்கிய இடங்களும் காட்சிகளும் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறன், கதாபாத்திரங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சண்டை போட்டு அந்த இடங்களை சேதப்படுத்திவிட்டு அடுத்த நாளும் அதேபோல் வந்து நிற்பது போல காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கிண்டலாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
அதேபோல், படத்தின் வசனங்கள் மற்றும் கதாபாத்திரங்களின் மாடுலேஷனையும் அவர் விமர்சித்துள்ளார். திரையில் வரும் காட்சிகளைவிட, படம் பார்க்கும்போது அருகில் இருப்பவர்கள் சொல்லும் கமெண்ட்கள்தான் ரசிக்கும்படி இருந்ததாகவும் தனது விமர்சனத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இறுதியாக படத்தின் முதல் பாதி மிகவும் மோசமாகவும், இரண்டாம் பாதி அதைவிட மோசமாகவும் இருப்பதாகக் கூறி, டாக்ஸிக் படத்திற்கு கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார் ப்ளூ சட்டை மாறன்.
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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