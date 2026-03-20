யூத் விமர்சனம்..புளு சட்டை மாறனே இப்படி சொல்லிட்டாரே
அசுரன்' திரைப்படத்தின் மூலம் தனது எதார்த்தமான நடிப்பால் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த கென் கருணாஸ், தற்போது இயக்குநராகவும், கதாநாயகனாகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ள படம் யூத் . பார்வதா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் சார்பில் கருப்பையா சி.ராம் மற்றும் சுலோச்சனா குமார் பிரம்மாண்டமாகத் தயாரித்துள்ள இப்படம், திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
அறிமுக இயக்குநர் மற்றும் இளம் ஹீரோ நடித்துள்ள ஒரு படத்திற்கு இந்த அளவிலான ஓபனிங் கிடைக்குமா என்ற வாதங்களை தவிடுபொடியாக்கி, யூத் திரைப்படம் முதல் நாளிலேயே தோராயமாக ரூ.3 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து திரையுலகினரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அடுத்தடுத்து வரும் மூன்று நாட்கள் விடுமுறை தினங்கள் (வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு) என்பதால், படத்தின் வசூல் அதிகரிக்கும் என சினிமா ஆர்வலர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் கூறுகின்றனர்.
இந்த படத்தில் கென் கருணாஸுடன் இணைந்து நிஷ்மா அனில்குமார், மீனாட்சி தினேஷ், பிரியான்ஷி யாதவ் ஆகியோர் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்துள்ளனர். மேலும், கதைக்கு வலுசேர்க்கும் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் தேவதர்ஷினி மற்றும் மலையாள முன்னணி நடிகர் சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இவர்களுடன், ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாரின் எனர்ஜியான பாடல்களும், பின்னணி இசையும் படத்திற்கு மிகப்பெரிய தூணாக அமைந்தது. குறிப்பாக முட்ட கலக்கி பாடல் படம் வருவதெற்கு முன்பே பெரிய ஹிட் அடித்தது.
இந்த நிலையில் யூத் படம் குறித்து புளு சட்டை மாறன் தனது விமர்சனத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.
பொதுவாக திரைப்படங்களை மிகக் கடுமையாக விமர்சிக்கும் பிரபல யூடியூபர் ப்ளூ சட்டை மாறன், ‘யூத்’ படத்திற்கு சற்று பாசிட்டிவ்வான விமர்சனத்தை வழங்கியுள்ளார். அதில் அவர்
படத்தின் முதல் பகுதி சுமாராகத்தான் நகர்கிறது. கதையின் பல இடங்களில், இவர்களுக்கு ஏற்றார்போல காட்சிகளை வளைத்து வளைத்து எடுத்திருக்கிறார்கள். இடைவேளை காட்சியைக் கூட இவர்களுக்கு வசதியாகவே செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால், படத்தின் இரண்டாம் பாதி நன்றாகவே வொர்க் அவுட் ஆகியுள்ளது. காதல், படிப்பு, ஃபேமிலி சென்டிமென்ட் என அனைத்தையும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து கொடுத்திருப்பதால் இறுதி வரை படம் சுவாரஸ்யமாகவே செல்கிறது. முதல் படத்திலேயே ஒரு ஹீரோவாகவும், இயக்குநராகவும் கென் கருணாஸ் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்த படத்தை நிச்சயம் ஒரு முறை பார்க்கலாம் என்று கூறியுள்ளார்.