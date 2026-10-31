சொதப்பிட்டாங்க... ஆதர்ஷ குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர் 47 படத்தை விமர்சித்த புளூசட்டை மாறன்!
நடிகர் வெங்கடேஷ் மற்றும் த்ரிவிக்ரம் ஸ்ரீனிவாஸ் இருவரும் முதன்முறையாக இணைந்து வெளிவந்துள்ள படம் ஆதர்ஷ குடும்பம் ஹவுஸ் நம்பர் 47 . இப்படத்தில் வெங்கடேஷுடன் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, நாரா ரோஹித், நிவேதா பெத்துராஜ் மற்றும் ராவ் ரமேஷ் ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் இப்படம் குறித்து பிரபல திரைப்பட விமர்சகரும் யூடியூபருமான புளூசட்டை மாறன் தனது விமர்சனத்தை பகிர்ந்துள்ளார். படத்தின் அடிப்படையான கதைக்கரு சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும், அதை திரைக்கதையாக மாற்றிய விதம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை என அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
படத்தின் தொடக்கத்தில் கொடூரமான கொள்ளைக் கும்பல் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. பணக்கார குடும்பங்களை குறிவைக்கும் அந்த கும்பல், நேரடியாக வீடுகளுக்குள் புகுந்து கொள்ளையடிப்பதில்லை. அதற்குப் பதிலாக வீட்டு வேலை செய்பவர், டிரைவர் அல்லது தோட்டக்காரர் போன்ற வேடங்களில் சம்பந்தப்பட்ட வீடுகளில் வேலைக்குச் சேர்கின்றனர். அந்த வீட்டில் அதிகளவில் பணம் இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தை தெரிந்துகொண்டு, சரியான நேரத்தில் கொள்ளையை அரங்கேற்றுவதோடு வீட்டில் இருப்பவர்களையும் கொலை செய்கின்றனர். தொடர்ந்து நடைபெறும் இந்தச் சம்பவங்கள் காவல்துறைக்கு பெரும் சவாலாக மாறுகின்றன. கொள்ளைக் கும்பலின் செயல்பாடுகளில் இருக்கும் ஒற்றுமையை கண்டுபிடிக்கும் போலீசார், பணக்கார குடும்பங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்துகின்றனர்.
இந்த சூழலில் வெங்கடேஷின் குடும்பம் கதைக்குள் வருகிறது. மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளுடன் வாழும் அவர், கடன் பிரச்சனைகளால் பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட சூழலில் அவரது வாழ்க்கையையே மாற்றும் வகையில் லாட்டரியில் ரூ.100 கோடி பரிசு கிடைக்கிறது. இந்தத் தகவல் கொள்ளைக் கும்பலின் கவனத்திற்கும் செல்கிறது. அதன்பிறகு வெங்கடேஷின் குடும்பத்திற்கு என்ன நடக்கிறது, அந்த கும்பலின் திட்டம் என்ன என்பதையே மீதிக்கதை விவரிக்கிறது.
இந்தக் கதையின் அடிப்படையான ஐடியா கேட்பதற்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. ஆனால் அந்த ஐடியாவுக்கு ஏற்ற விறுவிறுப்பான திரைக்கதை படத்தில் இல்லை என்று புளு சட்டை மாறன் கூறியுள்ளார். குறிப்பாக பவேரியா கொள்ளைக் கும்பலை மையமாக வைத்து உருவான தீரன் அதிகாரம் ஒன்று திரைப்படத்தில் அந்த கும்பலின் அபாயத்தையும் தீவிரத்தையும் வலுவாகக் காட்டியிருந்ததாக குறிப்பிட்ட அவர், இந்தப் படத்தில் அதுபோன்ற தாக்கம் ஏற்படவில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.
வில்லன் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பை உருவாக்க முயற்சி செய்திருந்தாலும், அது பெரிய சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்றும், போலீஸ் தொடர்பான காட்சிகளிலும் போதுமான விறுவிறுப்பு இல்லை என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
அதேபோல் வெங்கடேஷின் குடும்பப் பின்னணியை மையமாகக் கொண்ட காட்சிகளும் பார்வையாளர்களுடன் வலுவான உணர்வுப்பூர்வமான தொடர்பை ஏற்படுத்தவில்லை. படத்தை பார்க்கும்போது தீரன் அதிகாரம் ஒன்று உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களின் நினைவு வருவதாகவும் , பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசையிலும் புதுமையான அனுபவம் கிடைக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். ஒரு நல்ல கதைக்கருவை எடுத்துக்கொண்டு குடும்பத்துடன் பார்க்கக்கூடிய படமாக உருவாக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் கதையின் முக்கியமான அம்சங்களை ஆழமாகக் கையாளாமல் மேலோட்டமாக அணுகியதால், இறுதியில் படம் மிகவும் சுமாரான அனுபவமாகவே அமைந்துவிட்டது என்பதே புளூசட்டை மாறனின் விமர்சனமாக உள்ளது.