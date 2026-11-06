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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (12:30 IST)

சூர்யாவுக்கு மீண்டும் ஒரு சூப்பர் ஹிட்! - சீன் பட விமர்சனம்

scene movie
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (12:33 IST)
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மலையாளப்பட இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா, நஸ்ரியா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து இன்று வெளியாகியுள்ள சீன் திரைப்படத்தின் விமர்சனத்தை பார்ப்போம்...

மூளைக்காரரான டிஎஸ்.பி இன்பராஜ்(சூர்யா) ஒரு பர்ஃபியூம் கில்லரை பிடித்துக் கொடுத்த வழக்கில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக  தனது பணியை விட்டு செல்கிறார். ஆனால் அந்த பர்ஃபியூம் கில்லர் ஒரு சைக்கோ ஹில்லர் என தெரியவந்ததும் மீண்டும் களத்தில் இறங்கும் இன்பராஜ் சைக்கோ கொலைகாரனை எப்படி பிடித்தார் என்பதுதான் படத்தின் கதை.

டி.எஸ்.பி இன்பராஜாக கலக்கியிருக்கிறார் சூர்யா. முதல் காட்சி முதல் கடைசி காட்சி வரை தெறிக்க விடுகிறார். அலட்டலான போலீஸ் அதிகாரி கதாபாத்திரத்தை காமெடி கலந்து அசத்தியிருக்கிறார் சூர்யா. சூர்யாவின் உதவியாளராக வரும் நஸ்ரியா க்யூட்டாக இருக்கிறார். அதேபோல் நன்றாகவும் நடித்திருக்கிறார். பிரேமம் படத்தில் நாம் ரசித்த நஸ்லென் இந்த படத்தில் சைக்கோ கொலைகாரனாக நடித்திருக்கிறார். சில காட்சிகளில் பயமுறுத்தவும் செய்திருக்கிறார்.

ஒரு கேங்ஸ்டர் (ஆவேசம்) படத்தையே காமெடியாக கொடுத்த ஜித்து மாதவன் சீன் படத்திற்கும் சுவாரஸ்யாரசியமான திரைக்கதை அமைத்து அசத்தியிருக்கிறார். மறதி வியாதியுடன் சூர்யாவின் அப்பா ஆனந்தராஜ், சாராயம் காய்ச்சி குடிக்கும் அம்மா, வலிப்பு நோய் கொண்ட நஸ்ரியா என சுவாரசியங்கள் நிறைய இருக்கிறது. அதேபோல் ஒரு படு மொக்கையான ஒரு டீமை வைத்துக்கொண்டு கொலைகாரணை இன்பராஜ் எப்படி பிடிக்கிறார் என்பதற்கு சரியான திரைக்கதை அமைத்திருக்கிறார் ஜித்து மாதவன்..

கொலைகாரனை தேடும் சீரியஸ் படமாக இல்லாமல் அங்கங்கே டார்க் காமெடியை வைத்து ரசிக்க வைத்ததுதான் ஜித்து மாதவனின் புத்திசாலித்தனம். அது நன்றாகவே கை கொடுத்திருக்கிறது. படத்தின் கதை, திரைக்கதை காட்சிகள் படத்திற்கு பெரிய பலம். சுசின் சியாமின் பின்னணி இசை படத்திற்கு முக்கிய பலம் . டொவினோ தாமஸ் ஒரு கேமியோ வேடத்தில் வருகிறார். நஸ்ரியாவுக்கு ஒரு ஆக்சன் காட்சியும் உண்டு.. லுங்கி பாய்ஸ் ராஜ் பிரியன் வரும் காமெடி காட்சிகளும் ரசிக்க வைக்கிறது.

மொத்தத்தில் குடும்பத்துடன் ஜாலியாக சென்று சீன் படத்தை ரசிக்கலாம்!..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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