ஜெயிலர் 2 விமர்சனம்: மீண்டும் ஹுக்கும் காட்டிய ரஜினி - நெல்சன் கூட்டணி!
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைல், மாஸ், ஸ்கிரீன் பிரசென்ஸ் ஆகியவற்றை எந்த இடத்தில் எப்படி பயன்படுத்தினால் ரசிகர்களின் கைத்தட்டலை அள்ளலாம் என்பதை ஜெயிலர் படத்திலேயே நிரூபித்திருந்தார் இயக்குநர் நெல்சன். தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்திலும் அதே ஃபார்முலாவை இன்னும் பிரம்மாண்டமாக கையாண்டிருக்கிறார். ஸ்லோ மோஷன் நடை, எதிர்பாராத ஆக்ஷன், அனிருத்தின் அதிரடியான பின்னணி இசை, நட்சத்திரங்களின் கேமியோ என ரஜினிக்கான முழுமையான மாஸ் படமாக ஜெயிலர் 2 உருவாகியுள்ளது.
முதல் பாகத்தில் முத்துவேல் பாண்டியனுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தவர் வர்மன். அவரது கதை முடிவடைந்த இடத்திலிருந்து இரண்டாம் பாகத்திற்கான புதிய பிரச்சனை தொடங்குகிறது. வர்மனின் மரணத்துக்குப் பின்னால் இருப்பது யார்? காணாமல் போன சிலைகளின் பின்னணி என்ன? என்ற கேள்விகளுடன் கதை விரிகிறது. இந்த விவகாரத்தில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு நடித்துள்ள திலீப் கதாபாத்திரம், முத்துவேல் பாண்டியனைத் தேடத் தொடங்குகிறது.
அதே நேரத்தில் மற்றொரு பக்கம், சாதாரணமாகத் தோன்றும் ஒரு உள்ளூர் பிரச்சனையை தனது விசாரணைக்கான தொடக்கப் புள்ளியாக மாற்றுகிறார் டைகர் முத்துவேல் பாண்டியன். ஜூஸ் கடை நடத்திக்கொண்டு உள்ளூர் ரவுடியாக வலம் வரும் நமோ நாராயணனின் மூர்த்தி கதாபாத்திரத்தின் மூலம், வர்மனுக்குப் பின்னால் இருந்த பெரிய நெட்வொர்க்கை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் இறங்குகிறார். அங்கிருந்து தொடங்கும் முத்துவேல் பாண்டியனின் ரகசிய ஆபரேஷன் முதல் பாதியை வேகமாக நகர்த்துகிறது.
நெல்சன் படங்களுக்கே உரிய டார்க் காமெடி இந்த முறையும் பல இடங்களில் கைகொடுக்கிறது. சீரியஸான சூழ்நிலைகளுக்கு நடுவே வரும் வசனங்கள் மற்றும் கதாபாத்திரங்களின் ரியாக்ஷன்கள் தியேட்டரில் சிரிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. அதேசமயம் ரஜினிக்கான மாஸ் காட்சிகளிலும் இயக்குநர் எந்தக் குறையும் வைக்கவில்லை.
முத்துவேல் பாண்டியனை தீர்த்துக்கட்ட திலீப் முயற்சிப்பதும், அதற்குப் பதிலடியாக எஸ்.ஜே.சூர்யா நடித்துள்ள போதி கல்பாக் கதாபாத்திரத்தை குறிவைத்து முத்துவேல் பாண்டியன் திட்டம் தீட்டுவதும் கதையை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்துகிறது. ஆனால் அவர் நினைத்தபடி விஷயங்கள் நடைபெறாமல் போக, இடைவேளைக்குப் பிறகு எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் வில்லத்தனமான ஆட்டம் ஆரம்பமாகிறது. இரண்டாம் பாதியில் கதையின் முக்கிய எதிரியாக எஸ்.ஜே.சூர்யா முன்னிலைக்கு வருகிறார். முத்துவேல் பாண்டியனை நேரடியாக வீழ்த்துவதைவிட, அவரை மனரீதியாகவும் குடும்ப ரீதியாகவும் நெருக்கடிக்குள் தள்ள முயற்சிப்பது அவரது கதாபாத்திரத்திற்கு கூடுதல் வலு சேர்க்கிறது.
முதல் பாகத்தில் ஜெயிலருக்கு உதவிய சிவராஜ்குமாரின் குடும்பத்தை குறிவைப்பது முதல் முத்துவேல் பாண்டியனின் குடும்பத்திற்குள்ளேயே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவது வரை வில்லனின் திட்டங்கள் நீள்கின்றன. குறிப்பாக மகன் தொடர்பான உண்மையை ரம்யா கிருஷ்ணன் மற்றும் மிர்ணா மேனனிடம் கொண்டு செல்வது முத்துவேல் பாண்டியனுக்கு புதிய சிக்கலை உருவாக்குகிறது.
இதன் காரணமாக முதல் பாதியில் ஆக்ஷன் மற்றும் காமெடிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த படம், இரண்டாம் பாதியில் குடும்பம், துரோகம், பழிவாங்குதல் என வேறு பாதையில் பயணிக்கிறது.
ஜெயிலர் படத்தின் வெற்றிக்கு ரஜினியைத் தாண்டி மற்ற முன்னணி நடிகர்களின் கேமியோக்களும் முக்கிய காரணமாக அமைந்தன. அதே யுக்தியை இரண்டாம் பாகத்திலும் நெல்சன் பயன்படுத்தியிருக்கிறார். மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் மற்றும் ஜாக்கி ஷெராஃப் இடம்பெறும் பகுதிகள் ரசிகர்களுக்கான மாஸ் விருந்தாக அமைந்துள்ளன. அதிலும் முக்கியமான தருணத்தில் வரும் ஹ்ரித்திக் ரோஷனின் கேமியோ படத்தின் மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ்களில் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. ரஜினியின் மாஸுடன் மற்ற நட்சத்திரங்களின் வருகையையும் இணைத்து தியேட்டர் மொமென்ட்களை உருவாக்கியிருக்கிறார் நெல்சன்.
முதல் ஜெயிலர் படத்தில் தமன்னா மற்றும் சுனில் இடம்பெற்ற பகுதிகள் பிரதான கதையின் வேகத்தை குறைத்ததாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன. ஆனால் இந்த முறை அதுபோன்ற தனித்தனி டிராக்குகள் கதையிலிருந்து விலகிச் செல்லாத வகையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் இயக்குநர். காமெடியாக இருந்தாலும் சரி, கேமியோவாக இருந்தாலும் சரி, பெரும்பாலான காட்சிகளை முத்துவேல் பாண்டியனின் பிரதான கதையுடன் இணைத்திருப்பது படத்திற்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது.
கதை மற்றும் திரைக்கதையைத் தாண்டி ஜெயிலர் 2 படத்தின் மிகப்பெரிய பலம் ரஜினிகாந்த்தான். பெரிய வசனங்களோ நீண்ட ஆக்ஷன் காட்சிகளோ இல்லாமல்கூட தனது நடை, பார்வை மற்றும் சிறிய மேனரிசங்களால் காட்சியை தன்வசப்படுத்துகிறார்.
அதற்கு அனிருத்தின் பின்னணி இசையும் மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது. ரஜினிக்கான எலிவேஷன் காட்சிகளில் இசை சேர்ந்தவுடன் தியேட்டரில் ரசிகர்கள் கொண் டாடி வருகின்றனர்.
வேட்டையன், கூலி ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு ரஜினியை ரசிகர்கள் எந்த மாதிரியான திரை வடிவத்தில் பார்க்க விரும்புகிறார்கள் என்பதை புரிந்துகொண்டு நெல்சன் இந்தப் படத்தை வடிவமைத்திருக்கிறார். லாஜிக் மற்றும் கதையின் ஆழத்தைவிட ரஜினியின் ஸ்டைல், காமெடி, ஆக்ஷன், கேமியோ மற்றும் தியேட்டர் கொண்டாட்டத்திற்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தத்தில், புதிய முயற்சிகளை செய்வதைவிட முதல் பாகத்தில் வெற்றி பெற்ற அம்சங்களை இன்னும் பெரிய அளவில் ரசிகர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற தெளிவான நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜெயிலர் 2 . ரஜினி ரசிகர்களுக்கு தேவையான மாஸ் தருணங்களை சரியான இடைவெளியில் கொடுத்து, நெல்சனின் காமெடியையும் இணைத்து ஒரு முழுமையான கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னராக படம் அமைந்துள்ளது.