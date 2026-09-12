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  4. Radhika Sarathkumar Shares Viral Selfie With Trisha and Video With Ajith in London
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (16:05 IST)

லண்டனில் முதல்வர் விஜய் மட்டுமல்ல.. ராதிகா, த்ரிஷா, கீர்த்தி சுரேஷ் என ஒரு கூட்டமே லண்டனில்..

Trisha
Written By: SIVA
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (16:07 IST)
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நடிகை ராதிகா சரத்குமார் சமீபத்தில் லண்டனுக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு சென்ற அவர், கார் பந்தய பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த நடிகர் அஜித்குமாரை சந்தித்து, அந்த வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அஜித்தின் அர்ப்பணிப்பையும், அவரது எளிமையையும் பாராட்டி ராதிகா வெளியிட்டுள்ள இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அஜித்தின் ரசிகர்களும் இந்த பதிவை உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
 
அதுமட்டுமின்றி, லண்டனில் மலையாள திரைப்படப் படப்பிடிப்பில் பிஸியாக இருந்த நடிகை த்ரிஷாவையும் ராதிகா சந்தித்துள்ளார். த்ரிஷா எங்கிருக்கிறார் என்று கவலையோடு தேடிக்கொண்டிருந்த அவரது ரசிகர்களுக்கு, இந்த செல்ஃபி புகைப்படம் ஒரு சரியான பதிலை அளித்துள்ளது. தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த பிரபலங்களான அஜித், த்ரிஷா மற்றும் ராதிகா ஆகியோர் தற்போது லண்டனில் ஒரே நேரத்தில் சந்தித்துக்கொண்டது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
 
குறிப்பிடத்தக்க வகையில், தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், சில்வர்ஸ்டோன் கார் பந்தயத்தை தொடங்கி வைக்கவும் லண்டன் சென்றுள்ளார். அதேபோல் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவிற்காக அங்கே முகாமிட்டுள்ளார். இப்படி தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பலரும் ஒரே நேரத்தில் லண்டனில் சங்கமித்துள்ளதால், அங்கிருந்து வெளியாகும் புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் இணையத்தை அதிரவைத்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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