அறிஞர் அண்ணாவின் அரசியல் நாகரீகத்தை முதல்வர் விஜய்யிடம் பார்த்தேன்: வைகோ
தமிழக அரசியலில் நிலவி வந்த நீண்ட கால அரசியல் பகைமைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் மேற்கொண்ட சந்திப்புகள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ ஆகியோரை அவர்களது இல்லத்திற்கே நேரில் சென்று விஜய் சந்தித்தது குறித்து வைகோ நெகிழ்ச்சியுடன் பேசியுள்ளார். "அன்று அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மற்ற கட்சி தலைவர்களுக்கு எத்தகைய மரியாதையை கொடுத்தாரோ, அதை இன்று தம்பி விஜய் செய்திருக்கிறார்" என்று வைகோ பாராட்டியுள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய் தனது வீட்டிற்கு வந்தபோது காட்டிய பணிவையும், நாகரிகத்தையும் சுட்டிக்காட்டிய வைகோ, "உங்களுடைய பேச்சுகளுக்கு நான் ஒரு பெரிய ரசிகர்" என்று விஜய் தன்னிடம் கூறியதை சிலாகித்துப் பேசினார். அரசியல் ரீதியாக கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களையும், மூத்த தலைவர்களையும் தேடி சென்று ஆசி பெறுவது ஆரோக்கியமான அரசியலின் சமிக்ஞை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
எவ்வளவோ அரசியல் நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும், பழிவாங்கும் உணர்ச்சி இல்லாமல் இத்தகைய பண்பட்ட செயலை விஜய் முன்னெடுத்திருப்பது தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய வசந்த காலத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
