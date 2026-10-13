  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
  4. Stock Market Rebounds: Sensex Jumps 1,109 Points, Nifty Settles at 22,721
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (19:01 IST)

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்றது பங்குச்சந்தை.. ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கும் மேல் உயர்வு..

பங்குச் சந்தை
Written By: SIVA
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (19:01 IST)
google-news
இன்றைய பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் வலுவான மீட்சியுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. ஐடி, நிதி மற்றும் எஃப்எம்சிஜி துறைப் பங்குகள் ஏற்றம் கண்டன. இதன் காரணமாக, சென்செக்ஸ் 1,109.10 புள்ளிகள் உயர்ந்து 73,033.78 புள்ளிகளாகவும், நிஃப்டி 358.60 புள்ளிகள் உயர்ந்து 22,721.95 புள்ளிகளாகவும் நிறைவடைந்தன. கடந்த நான்கு மாதங்களில் பங்குச் சந்தையில் பதிவான மிகப்பெரிய ஒற்றை நாள் ஏற்றமாக இது அமைந்தது.
 
எச்.சி.எல் டெக் நிறுவனம் தனது 2வது காலாண்டு நிகர லாபத்தில் 21.18 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளதாக அறிவித்ததே இந்த சந்தை ஏற்றத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்தது. மேலும், டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் 6.59 சதவீதமும், டெக் மஹிந்திரா 4.90 சதவீதமும், இன்ஃபோசிஸ் 4.44 சதவீதமும் உயர்வைச் சந்தித்தன.
 
அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், ரிசர்வ் வங்கி எடுத்த நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து ரூபாய் மதிப்பு சுமார் 41 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.37 ஐ எட்டியுள்ளது. வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் 1,708.48 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பங்குகளை விற்பனை செய்துள்ளனர். உலகளாவிய பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 1.66 சதவீதம் சரிந்து, பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 104.6 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.
 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...

அமைச்சர், எம்.பி பதவிகள் ராஜினாமா!.. எல்.முருகன் அதிரடி முடிவு..

அமைச்சர், எம்.பி பதவிகள் ராஜினாமா!.. எல்.முருகன் அதிரடி முடிவு..கடந்த 15 வருடங்களாக பாஜகவில் செயல்பட்டு வருபவர் எல்.முருகன். 2011 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராசிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார்.

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்றது பங்குச்சந்தை.. ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கும் மேல் உயர்வு..

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்றது பங்குச்சந்தை.. ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கும் மேல் உயர்வு..இன்றைய பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் வலுவான மீட்சியுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. ஐடி, நிதி மற்றும் எஃப்எம்சிஜி துறைப் பங்குகள் ஏற்றம் கண்டன. இதன் காரணமாக, சென்செக்ஸ் 1,109.10 புள்ளிகள் உயர்ந்து 73,033.78 புள்ளிகளாகவும், நிஃப்டி 358.60 புள்ளிகள் உயர்ந்து 22,721.95 புள்ளிகளாகவும் நிறைவடைந்தன. கடந்த நான்கு மாதங்களில் பங்குச் சந்தையில் பதிவான மிகப்பெரிய ஒற்றை நாள் ஏற்றமாக இது அமைந்தது.

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை அமராவதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார்.

மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ராஜினாமா? தமிழக அரசியலை கவனிக்க போவதாக அறிவிப்பு...!

மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ராஜினாமா? தமிழக அரசியலை கவனிக்க போவதாக அறிவிப்பு...!மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சராக இருந்த எல். முருகன், தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். மேலும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் விடுவிக்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில்!.. வடகிழக்கு பருவமழை அப்டேட் கொடுத்த வானிலை மையம்!...

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில்!.. வடகிழக்கு பருவமழை அப்டேட் கொடுத்த வானிலை மையம்!...வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 15 முதல் 21ம் தேதிக்குள் தொடங்க வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது. மேலும் தென்மேற்கு பருவமழை இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் முடிவடையும் எனவும் கூறப்பட்டிருந்தது..