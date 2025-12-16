செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (09:44 IST)

பங்குச்சந்தை இன்று 2வது நாளாக திடீர் சரிவு.. இன்றைய நிப்டி நிலவரம் என்ன?

பங்குச்சந்தை இன்று 2வது நாளாக திடீர் சரிவு.. இன்றைய நிப்டி நிலவரம் என்ன?
கடந்த சில நாட்களாக இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்தது. நேற்று காலை பங்குச்சந்தை மிக மோசமாக சரிந்தாலும், மதியத்திற்கு மேல் ஓரளவு உயர்ந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு நிம்மதியை அளித்தது. ஆனால், இன்று மீண்டும் பங்குச்சந்தை சரிந்துள்ளது.
 
மும்பை பங்குச்சந்தை(சென்செக்ஸ் 365 புள்ளிகள் சரிந்து 84,842 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதேபோல், தேசியப் பங்குச்சந்தை நிஃப்டி 106 புள்ளிகள் சரிந்து 25,921 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
 
இன்றைய பங்குச்சந்தையில் அப்பலோ ஹாஸ்பிடல், ஆசியன் பெயிண்ட், பாரதி ஏர்டெல், இண்டிகோ, நெஸ்லே இந்தியா, ஸ்டேட் வங்கி, டாடா கன்ஸ்யூமர், டைட்டன் உள்ளிட்ட பங்குகளின் விலைகள் உயர்ந்து வர்த்தகமாகி வருகிறது.
 
ஆனால், ஆக்சிஸ் வங்கி, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், சிப்லா, டாக்டர் ரெட்டி, ஹெச்.சி.எல் டெக்னாலஜிஸ், ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி, ஹிந்துஸ்தான் லீவர், ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஐடிசி, இன்ஃபோசிஸ், சன் பார்மா, டிசிஎஸ், டெக் மகேந்திரா உள்ளிட்ட பங்குகளின் விலை குறைந்து வர்த்தகமாகி வருகிறது.
 
Edited by Siva

மேற்கூரை அமைக்க வேண்டும்.. புறப்படும் நேரம், வரும் வழி, வரும் நேரம் தெரிவிக்க வேண்டும்: தவெகவுக்கு நிபந்தனை..!

மேற்கூரை அமைக்க வேண்டும்.. புறப்படும் நேரம், வரும் வழி, வரும் நேரம் தெரிவிக்க வேண்டும்: தவெகவுக்கு நிபந்தனை..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் ஈரோட்டில் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வு டிசம்பர் 18ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதில் கட்சித் தலைவர் விஜய் கலந்து கொள்ள உள்ளார். விஜய் கலந்து கொள்வதால் ஏற்படக்கூடிய கூட்டம் மற்றும் நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக பல்வேறு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

டிசம்பர் 18ல் நடைபெறும் ஈரோடு கூட்டத்தில் கூட்டணியை அறிவிக்கின்றாரா விஜய்? காங்கிரஸ் யார் பக்கம்?

டிசம்பர் 18ல் நடைபெறும் ஈரோடு கூட்டத்தில் கூட்டணியை அறிவிக்கின்றாரா விஜய்? காங்கிரஸ் யார் பக்கம்?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது கட்சியின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வை டிசம்பர் 18ஆம் தேதி ஈரோட்டில் நடத்த உள்ளார். இந்த மாநாடு கட்சியின் அரசியல் நிலைப்பாட்டையும், எதிர்கால தேர்தல் வியூகங்களையும் தீர்மானிக்கும் முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது.

7 பேருந்துகள், 3 கார்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதியது.. பனி மூட்டத்தால் டெல்லி அருகே பயங்கர விபத்து..!

7 பேருந்துகள், 3 கார்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதியது.. பனி மூட்டத்தால் டெல்லி அருகே பயங்கர விபத்து..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மதுரா அருகே டெல்லி-ஆக்ரா விரைவு சாலையில் இன்று இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 25 பேர் காயமடைந்தனர்.

ஃபுல்லா முள்வேலி!.. ஒருத்தனும் ஏற முடியாது!.. ஈரோடு தவெக பொதுக்கூட்ட அப்டேட்!...

ஃபுல்லா முள்வேலி!.. ஒருத்தனும் ஏற முடியாது!.. ஈரோடு தவெக பொதுக்கூட்ட அப்டேட்!...தவெக தலைவர் விஜய் கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டம் ஈரோட்டில் வருகிற 18ம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது.

சர்வேலாம் சும்மா!.. தளபதியை ஏமாத்துறாங்க!.. புலம்பும் தவெக நிர்வாகிகள்!....

சர்வேலாம் சும்மா!.. தளபதியை ஏமாத்துறாங்க!.. புலம்பும் தவெக நிர்வாகிகள்!....நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றி கழகம் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் என பலரும் நம்புகிறார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com