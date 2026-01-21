புதன், 21 ஜனவரி 2026
Last Updated : புதன், 21 ஜனவரி 2026 (09:45 IST)

படுபாதாளத்திற்கு சென்றது இந்திய பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் நஷ்டம்..!

2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 21-ஆம் தேதி, இந்திய பங்குச்சந்தை ஒரு மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்துள்ளது. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், கிரீன்லாந்து விவகாரத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகள் மீது வரி விதிப்பதாக விடுத்த எச்சரிக்கை, உலகளவில் ஒரு வர்த்தகப் போர் அச்சத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இதன் எதிரொலியாக, இன்று நிஃப்டி  25,203 புள்ளிகளாகவும், சென்செக்ஸ் 82,000 புள்ளிகளாகவும் சரிந்து, கடந்த மூன்று மாதங்களில் இல்லாத வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளன.
 
நேற்றைய ஒரே நாளில் சுமார் 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டாளர்களின் பணம் ஆவியான நிலையில், இன்றும் சந்தையில் கரடியின் ஆதிக்கம் நீடிக்கிறது. அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து பங்குகளை விற்று வெளியேறுவதும், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு டாலருக்கு நிகராக 91-ஐக் கடந்ததும் இந்தச் சரிவுக்கு முக்கிய காரணங்களாகும். 
 
மேலும், ரிலையன்ஸ் மற்றும் விப்ரோ போன்ற பெரிய நிறுவனங்களின் மூன்றாம் காலாண்டு வருவாய் முடிவுகள் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லாதது உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள மத்திய பட்ஜெட் 2026-க்கு முன்னதாக, வர்த்தக போர் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளதால் வர்த்தகர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

