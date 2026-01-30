வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026 (16:00 IST)

இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை குறைந்த தங்கம் விலை.. மாலை விலை நிலவரம்..!

இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை குறைந்த தங்கம் விலை.. மாலை விலை நிலவரம்..!
தமிழகத்தில் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக சரிந்து நுகர்வோரிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இன்று காலையில் கிராமுக்கு 600 ரூபாய் குறைந்த நிலையில், பிற்பகலில் மேலும் 350 ரூபாய் சரிவை கண்டது. இதன் மூலம் ஒரே நாளில் சவரனுக்கு சுமார் 7,600 ரூபாய் வரை குறைந்து, மொத்தமாக கிராமுக்கு 950 ரூபாய் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
தற்போதைய நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் 15,850 ரூபாய்க்கும், ஒரு சவரன் தங்கம் 1,26,800 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் ஒரு கிராம் 17,291 ரூபாயாக உள்ளது. 
 
தங்கத்தை போலவே வெள்ளியின் விலையிலும் சரிவு காணப்படுகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி 405 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 4,05,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.  இந்த திடீர் விலை வீழ்ச்சி, நகை வாங்க திட்டமிட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

தமிழகத்தில் இடைக்கால பட்ஜெட் எப்போது? சலுகைகள் கொட்டி கிடக்குமா? பரபரப்பு தகவல்..!

தமிழகத்தில் இடைக்கால பட்ஜெட் எப்போது? சலுகைகள் கொட்டி கிடக்குமா? பரபரப்பு தகவல்..!தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சென்னையில் கொல்லப்பட்ட பீகார் பெண்ணின் உடல்.. 3 நாட்களுக்கு பிறகு கண்டுபிடிப்பு..!

சென்னையில் கொல்லப்பட்ட பீகார் பெண்ணின் உடல்.. 3 நாட்களுக்கு பிறகு கண்டுபிடிப்பு..!சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த கணவன், மனைவி மற்றும் அவர்களின் இரண்டு வயது குழந்தை கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ளது. இந்த கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய அதே மாநிலத்தை சேர்ந்த 5 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், காணாமல் போன பெண்ணின் உடலை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது.

விஜய் எங்களை திட்டும்போது நாங்கள் சும்மா இருக்க முடியுமா? செல்லூர் ராஜு கேள்வி..!

விஜய் எங்களை திட்டும்போது நாங்கள் சும்மா இருக்க முடியுமா? செல்லூர் ராஜு கேள்வி..!தமிழக அரசியலில் சமீபகாலமாக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் அதிமுக தலைவர்களிடையே வார்த்தை போர் முற்றியுள்ளது. இது குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தனது பாணியில் அதிரடியான கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளார்.

இன்று தேர்தல் நடந்தால் திமுகவுக்கு தான் வெற்றி.. இந்தியா டுடே, சி வோட்டர் கணிப்பு..!

இன்று தேர்தல் நடந்தால் திமுகவுக்கு தான் வெற்றி.. இந்தியா டுடே, சி வோட்டர் கணிப்பு..!தமிழகத்தில் தற்போது மக்களவைத் தேர்தல் நடந்தால், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்று இந்தியா டுடே மற்றும் சி-ஓட்டர் இணைந்து நடத்திய கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் திருமண போட்டோஷூட்.. பக்தர்கள் அதிர்ச்சி..!

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் திருமண போட்டோஷூட்.. பக்தர்கள் அதிர்ச்சி..!தற்கால கலாச்சாரத்தில் திருமணத்திற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய போட்டோ ஷூட் என்பது தவிர்க்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டது. இருப்பினும், புண்ணிய ஸ்தலங்களில் நாகரிகம் மீறி நடத்தப்படும் இத்தகைய செயல்கள் கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com