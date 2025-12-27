சனி, 27 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (09:40 IST)

இன்று ஒரே நாளில் 20,000 ரூபாய் அதிகரித்த வெள்ளி.. தங்கம் விலையும் வரலாற்று உச்சம்..!

Gold price rise
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்து, புதிய வரலாற்று சாதனையைப் படைத்துள்ளது. 
 
சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் சர்வதேச அரசியல் சூழல்கள் காரணமாக, தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்துள்ளதே இந்த விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.
 
இன்றைய நிலவரப்படி, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.880 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,04,000 என்ற புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.13,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தூய தங்கமான 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14,182 ஆகவும், 8 கிராம் ரூ.1,13,456 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
வெள்ளியின் விலையும் இன்று ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.274 ஆகவும், ஒரு கிலோ பார் வெள்ளி ரூ.2,74,000 என்ற இமாலய விலையிலும் விற்பனையாகிறது. 
 
தொடர்ச்சியாக உயர்ந்து வரும் இந்த விலை உயர்வு, இல்லத்தரசிகள் மற்றும் திருமணத்திற்காக தங்கம் வாங்க திட்டமிட்டிருப்பவர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், பாதுகாப்பான முதலீடாக கருதப்படுவதால், விலை உயர்வையும் மீறி சந்தையில் தேவை குறையவில்லை.
 
Edited by Mahendran

ரூ.3.5 கோடி மதிப்புள்ள பூங்கா நிலம் கபளிகரம்!.. நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை..

ரூ.3.5 கோடி மதிப்புள்ள பூங்கா நிலம் கபளிகரம்!.. நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை..கோவை மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்துக்குட்பட்ட சரவணம்பட்டி மீனாட்சி நகரில், மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான ரூ.3.5 கோடி மதிப்புள்ள பொது ஒதுக்கீட்டு பூங்கா நிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாமல் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது

தவெக நிர்வாகி அஜிதா தற்கொலை முயற்சியின் பின்னணி!... அவர்தான் காரணமா?!..

தவெக நிர்வாகி அஜிதா தற்கொலை முயற்சியின் பின்னணி!... அவர்தான் காரணமா?!..2 நாட்களுக்கு முன்பு திருச்சி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கு முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அறிவித்தது.

மெக்கா மசூதி மேல்தளத்தில் இருந்து குதித்து தற்கொலை முயற்சி.. காப்பாற்றிய பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு எலும்பு முறிவு..!

மெக்கா மசூதி மேல்தளத்தில் இருந்து குதித்து தற்கொலை முயற்சி.. காப்பாற்றிய பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு எலும்பு முறிவு..!மெக்காவிலுள்ள புனித மஸ்ஜித் அல்-ஹராம் மசூதியில், மேல் தளத்திலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்ய முயன்ற நபரை தடுத்து நிறுத்தி பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவர் உயிரை காப்பாற்றியுள்ளார். இந்த சம்பவத்தின் போது தற்கொலைக்கு முயன்ற நபர் தரையில் மோதாமல் தடுத்த பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு எலும்பு முறிவுகள் உள்ளிட்ட பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

கடந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளே இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை.. மீண்டும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கை குழுவா? அண்ணாமலை விமர்சனம்..!

கடந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளே இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை.. மீண்டும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கை குழுவா? அண்ணாமலை விமர்சனம்..!கடந்த தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதிகளை ஐந்து ஆண்டுகளாகியும் நிறைவேற்றாத முதல்வர் ஸ்டாலின், தற்போது மீண்டும் ஒரு தேர்தல் அறிக்கை குழுவை அமைப்பது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

ஜிமெயில் முகவரியை இனி மாற்றி கொள்ளலாம்.. கூகுள் தரும் புதிய வசதி..!

ஜிமெயில் முகவரியை இனி மாற்றி கொள்ளலாம்.. கூகுள் தரும் புதிய வசதி..!பல ஆண்டுகளாக ஜிமெயில் பயனர்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்த ஒரு முக்கிய வசதியை வழங்க கூகுள் நிறுவனம் தயாராகி வருகிறது. இதுவரை ஜிமெயில் முகவரியை ஒருமுறை உருவாக்கிவிட்டால், அதில் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாது என்ற நிலையே இருந்தது. ஆனால், இனி பயனர்கள் தங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியில் திருத்தம் அல்லது முழுமையான மாற்றம் செய்யும் புதிய வசதியை கூகுள் விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com