வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (09:55 IST)

தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சம்... இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1600 உயர்ந்ததால் அதிர்ச்சி..!

தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சம்... இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1600 உயர்ந்ததால் அதிர்ச்சி..!
கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது என்பதும், கடந்த பத்து நாட்களில் பெரிய அளவில் ஏற்றமும் இல்லாமல், இறக்கமும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது என்பதையும் பார்த்து வந்தோம்.
 
இந்த நிலையில், சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று திடீரென ஒரு கிராமுக்கு 200 ரூபாயும், ஒரு சவரனுக்கு 1,600 ரூபாயும் உயர்ந்திருப்பது தங்க நகை பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதேபோல், வெள்ளி இன்று ஒரே நாளில் ஒரு கிலோவுக்கு 6 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்த நிலையில், இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தை அடுத்துப் பார்க்கலாம்.
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 12,050
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 12,250
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 96,400
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 98,000
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 13,145
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 13,363
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 105,160
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  106,904
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 215.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 215,000.00
 
Edited by Siva

சென்னையில் சுரங்க பாதையில் சிக்கிய பொக்லைன் இயந்திரம்.. போக்குவரத்து பாதிப்பு!

சென்னையில் சுரங்க பாதையில் சிக்கிய பொக்லைன் இயந்திரம்.. போக்குவரத்து பாதிப்பு!சென்னை தியாகராயர் நகரில் இருந்து சைதாப்பேட்டை நோக்கி கனரக லாரி மூலம் எடுத்து வரப்பட்ட பொக்லைன் இயந்திரம் ஒன்று, அரங்கநாதன் ரயில்வே சுரங்க பாதையில் சிக்கிக்கொண்டதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மகளிர் உரிமை தொகையை இரண்டாவது கட்ட விரிவாக்கம்.. முதல்வர் இன்று தொடங்கி வைப்பு..!

மகளிர் உரிமை தொகையை இரண்டாவது கட்ட விரிவாக்கம்.. முதல்வர் இன்று தொடங்கி வைப்பு..!தமிழ்நாட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை ஏற்கனவே ஒரு கோடி பெண்களுக்கு மேல் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இரண்டாவது கட்ட விரிவாக்கத்தை இன்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சென்னையில் தொடங்கி வைக்கிறார்.

ரவுடியை சுட்டு பிடித்த காவல்துறையினர்.. சென்னையில் அதிகாலை பரபரப்பு..!

ரவுடியை சுட்டு பிடித்த காவல்துறையினர்.. சென்னையில் அதிகாலை பரபரப்பு..!சென்னை எண்ணூர் பகுதியில், ஒரு ரவுடியை காவல்துறை அதிகாரிகள் சுட்டுப்பிடித்த சம்பவம் அதிகாலையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தவெக மெளனமாக இருப்பது ஏன்? தவெக நிர்வாகி கருத்து..!

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தவெக மெளனமாக இருப்பது ஏன்? தவெக நிர்வாகி கருத்து..!மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் உள்ள சிக்கந்தர் தர்கா அருகே கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக எழுந்த சர்ச்சையில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இணைப் பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இன்று கருத்து தெரிவித்தார்.

பாமக நடத்தும் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள்.. தவெகவுக்கு நேரில் சென்று அழைப்பு..!

பாமக நடத்தும் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள்.. தவெகவுக்கு நேரில் சென்று அழைப்பு..!பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நடத்தும் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் அவர்களுக்கு நேரில் பாமகவின் நிர்வாகி அழைப்பு விடுத்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

