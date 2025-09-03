வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
இன்று ஒரே நாளில் 640 ரூபாய் உயர்வு.. ஒரு கிராம் ரூ.10,000ஐ நெருங்குகிறது தங்கம்..!

சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரே நாளில் ஒரு சவரனுக்கு ₹640 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் தங்கம் ₹78,440க்கும், ஒரு கிராம் ₹9,805க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வு பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த விலை உயர்வு, குறிப்பாக திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்காக தங்கம் வாங்கத் திட்டமிட்டவர்களுக்குப் பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விலை உயர்வு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், தங்கம் வாங்குவது குறித்து மக்கள் யோசித்து வருகின்றனர். 
 
இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை குறித்த முழு விவரங்கள் இதோ:
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 9,725
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை:  9,805
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 77,800
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 78,440
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,609
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,696
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 84,872
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  85,568
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: ரூ.137.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: ரூ.137,000.00
 
 
மணிப்பூரில் அமைதி ஒப்பந்தம்: குகி அமைப்பு, மாநில, மத்திய அரசுகளிடையே முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

மணிப்பூரில் அமைதி ஒப்பந்தம்: குகி அமைப்பு, மாநில, மத்திய அரசுகளிடையே முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்துமணிப்பூரில் கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக நீடித்து வந்த வன்முறை சூழலுக்கு ஒரு முடிவுகட்டும் வகையில், குகி இனக்குழு அமைப்பு, மணிப்பூர் மாநில அரசு மற்றும் இந்திய மத்திய அரசு ஆகியவற்றுக்கு இடையே முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்று கையெழுத்தாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் மாநிலத்தின் அமைதியை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு முக்கிய படியாக பார்க்கப்படுகிறது.

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப அவகாசம் நீட்டிப்பு.. அமைச்சர் தகவல்..!

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப அவகாசம் நீட்டிப்பு.. அமைச்சர் தகவல்..!அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பாடப்பிரிவுகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கான இணையதள விண்ணப்பப் பதிவுக்கான அவகாசம் செப்டம்பர் 30, 2025 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவலை மாண்புமிகு உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் முனைவர் கோவி. செழியன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

மன்னிப்பு கேட்பது போல பாலியல் சீண்டல்.. பெண் கவுன்சிலர் புகார்

மன்னிப்பு கேட்பது போல பாலியல் சீண்டல்.. பெண் கவுன்சிலர் புகார்திண்டிவனம் நகராட்சியில், பெண் கவுன்சிலர் ரம்யாவிடம் ஊழியர் முனியப்பன் மன்னிப்பு கேட்பது போல பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கூறி, ரம்யா துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழகம் முதலிடம்!

இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழகம் முதலிடம்!இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில், தமிழகத்தை சேர்ந்த 17 நிறுவனங்கள் இடம்பிடித்து, முதலிடத்தை பிடித்துள்ளன. இந்த சாதனை, தமிழகத்தின் உயர்கல்வித் துறைக்கு ஒரு பெரிய பெருமையை கொண்டு வந்துள்ளது.

ஜிஎஸ்டி சீரமைப்பை வரவேற்கிறோம்.. ஆனால் அதே நேரத்தில்... தங்கம் தென்னரசு

ஜிஎஸ்டி சீரமைப்பை வரவேற்கிறோம்.. ஆனால் அதே நேரத்தில்... தங்கம் தென்னரசுமத்திய அரசு ஜி.எஸ்.டி. வரியில் கொண்டுவந்துள்ள சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை வரவேற்பதாகவும், அதே நேரத்தில் மாநிலங்களின் வருவாய் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

