சனி, 4 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (10:26 IST)

சென்னையில் தங்கம் விலை புதிய உச்சம்: ஒரு சவரன் விலை ரூ.88,000ஐ நெருங்கியது..!

சென்னையில் தங்கம் விலை புதிய உச்சம்: ஒரு சவரன் விலை ரூ.88,000ஐ நெருங்கியது..!
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று  மீண்டும் ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.400 உயர்ந்து, ரூ.87,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
இன்று தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை ரூ.50 அதிகரித்து, ரூ.10,950-க்கு விற்பனையாகிறது.  கடந்த நாட்களில் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.86,720 வரை சரிந்தபோதும், இன்று ஒரே நாளில் ரூ.400 உயர்ந்து, மீண்டும் ரூ.87,600 என்ற உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
 
தங்கத்தை போலவே, வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.165-க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ.1,65,000 ஆக உள்ளது.
 
சர்வதேச முதலீடுகளின் அழுத்தம் காரணமாக, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகளின் இந்த தொடர் உயர்வு நீடிக்கிறது.
 
Edited by Mahendran

ஜோதி மல்ஹோத்ராவை அடுத்து இன்னும் இருவர் கைது. பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்தார்களா?

ஜோதி மல்ஹோத்ராவை அடுத்து இன்னும் இருவர் கைது. பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்தார்களா?டெல்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் உயர் தூதரகத்தில் இருக்கும் விசா அலுவலகம் உளவு நடவடிக்கைகளுக்காக தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுவது மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

நேற்று போலவே இன்றும்.. காலையில் குறைந்து மாலையில் உயர்ந்தது தங்கம் விலை..!

நேற்று போலவே இன்றும்.. காலையில் குறைந்து மாலையில் உயர்ந்தது தங்கம் விலை..!தங்கத்தின் விலை சமீபகாலமாக தொடர்ந்து உச்சத்திலேயே நீடித்து வருகிறது. கடந்த செப்டம்பர் 25-ம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.85,000 என்ற நிலையிலும், 29-ம் தேதி ரூ.86,000 என்ற நிலையிலும் இருந்தது. அக்டோபர் 1-ம் தேதி விலை மேலும் உயர்ந்து ரூ.87,000-ஐத் தாண்டியது.

'கள்ளக்குறிச்சி, வேங்கைவயல், திருவண்ணாமலைக்கு சென்றீர்களா? கரூருக்கு மட்டும் சென்றது ஏன்? ஸ்டாலினுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி..!

'கள்ளக்குறிச்சி, வேங்கைவயல், திருவண்ணாமலைக்கு சென்றீர்களா? கரூருக்கு மட்டும் சென்றது ஏன்? ஸ்டாலினுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி..!மணிப்பூர் கலவரம், குஜராத் மோர்பி பால விபத்து, உத்தர பிரதேசத்தில் கும்பமேளா பலிகளுக்கெல்லாம் உடனடியாக விசாரணைக் குழுவை அனுப்பாத பா.ஜ.க., கரூரில் காட்டும் வேகத்தின் காரணம் என்ன? என்ற முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்விக்கு அண்ணாமலை பதில் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

ஆதவ் அர்ஜூனா மீது நடவடிக்கை எடுங்கள்.. வழக்கை உடனே சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிடம் ஒப்படையுங்கள்: நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

ஆதவ் அர்ஜூனா மீது நடவடிக்கை எடுங்கள்.. வழக்கை உடனே சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிடம் ஒப்படையுங்கள்: நீதிமன்றம் உத்தரவு..!கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய் நடத்திய பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சோக சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த துயரச் சம்பவம் குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் அதன் மதுரைக் கிளை ஆகியவற்றிலும் வழக்கு விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

இனிமேல் கல்வி தேவையில்லை, வேலைகள் எல்லாம் 'அவுட்சோர்ஸ்' ஆகிவிட்டன!: முன்னாள் பாஜக எம்.பி. சர்ச்சை கருத்து..!

இனிமேல் கல்வி தேவையில்லை, வேலைகள் எல்லாம் 'அவுட்சோர்ஸ்' ஆகிவிட்டன!: முன்னாள் பாஜக எம்.பி. சர்ச்சை கருத்து..!முன்னாள் பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரிஜ் பூஷண் சரண் சிங் விஜயதசமி கொண்டாட்டத்தின்போது "இனிமேல் கல்விக்கான அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால், வேலைவாய்ப்பில் உள்ள அனைத்துமே தற்போது அவுட்சோர்ஸ் செய்யப்பட்டுவிட்டன," என்று கூறியது பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளாகியுள்ளது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com