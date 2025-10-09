வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (15:47 IST)

தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்வு.. மாலையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்வு.. மாலையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாவது முறையாக தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. மாலையில், சவரனுக்கு மேலும் ரூ. 200 உயர்ந்ததால், நகை வாங்க திட்டமிட்டவர்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
 
இன்று  மாலையில் வெளியிடப்பட்ட நிலவரப்படி, ஒரு சவரன் (8 கிராம்) ஆபரணத் தங்கம் விலை ரூ. 91,400-ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது இன்று காலையில் இருந்த ரூ. 91,200-ஐ விட ரூ. 200 அதிகம். அதேபோல், ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று ரூ. 11,400-இல் இருந்து ரூ. 11,425-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
 
தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. இன்று மாலை நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை ரூ. 177-ஆக உள்ளது. இது காலை விலையை விட கிராமிற்கு ரூ. 6 உயர்வு ஆகும். இதன் மூலம், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ. 1,77,000-ஆக உள்ளது. தொடர்ச்சியான இந்த விலை உயர்வு, பண்டிகைக் காலங்கள் நெருங்கும் நிலையில், நகை வாங்குவோர் மத்தியில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 
Edited by Mahendran

உலக நாடுகளை உலுக்கிய இருமல் மருந்து விவகாரம்! விளக்கம் கேட்ட உலக சுகாதார அமைப்பு!

உலக நாடுகளை உலுக்கிய இருமல் மருந்து விவகாரம்! விளக்கம் கேட்ட உலக சுகாதார அமைப்பு!இந்தியாவில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட 20 குழந்தைகள் பலியான விவகாரம் குறித்து விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசை அணுகியுள்ளது உலக சுகாதார அமைப்பு

இபிஎஸ் கூட்டத்தில் தவெக கொடியை ஆட்டியது அதிமுகவினரா? - டீகோட் செய்த நெட்டிசன்கள்!

இபிஎஸ் கூட்டத்தில் தவெக கொடியை ஆட்டியது அதிமுகவினரா? - டீகோட் செய்த நெட்டிசன்கள்!குமாரபாளையத்தில் அதிமுக கூட்டத்தில் தவெகவினர் கட்சி கொடிகளுடன் கலந்துக் கொண்டதாக வெளியான செய்தி குறித்து சமூக வலைதளங்களில் தவெகவினரே சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளனர்.

ஏ.சி. பெட்டியில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணித்த ஆசிரியை; பரிசோதகரை மிரட்டி வாக்குவாதம்..!

ஏ.சி. பெட்டியில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணித்த ஆசிரியை; பரிசோதகரை மிரட்டி வாக்குவாதம்..!பீகார் மாநில அரசு பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர், ரயிலில் உள்ள ஏ.சி. பெட்டியில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணித்தபோது, டிக்கெட் பரிசோதகருடன் ஏற்பட்ட காரசாரமான வாக்குவாதம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

உயரதிகாரிகளின் டார்ச்சரால் மன உளைச்சல்: மனைவிக்கு உயில் எழுதி வைத்துவிட்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரி தற்கொலை..!

உயரதிகாரிகளின் டார்ச்சரால் மன உளைச்சல்: மனைவிக்கு உயில் எழுதி வைத்துவிட்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரி தற்கொலை..!ஹரியானா மாநிலத்தின் மூத்த ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி ஒய். பூரன் குமார் சண்டிகரில் உள்ள தனது வீட்டில் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி பணி துப்பாக்கியால் சுட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டார். தற்கொலைக்கு முந்தைய நாள் தனது மனைவி, ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி அம்னீத் பி. குமாருக்கு, 9 பக்கங்கள் கொண்ட தற்கொலை கடிதம் மற்றும் உயிலை அனுப்பியுள்ளார்.

'கை’ நம்மை விட்டு போகாது.. பாஜக புது அடிமையை தேடும்.. காங்கிரஸ், தவெக குறித்து உதயநிதி..!

'கை’ நம்மை விட்டு போகாது.. பாஜக புது அடிமையை தேடும்.. காங்கிரஸ், தவெக குறித்து உதயநிதி..!திண்டுக்கல்லில் நடந்த திருமண விழாவில் கலந்துகொண்ட தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பா.ஜ.க. மற்றும் அ.தி.மு.க.வின் கூட்டணி அரசியலை மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com