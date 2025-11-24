தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.880 குறைவு.. இன்னும் சரியுமா?
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், இன்று தங்கம் விலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ110-ம், ஒரு சவரனுக்கு ரூ880-ம் குறைந்துள்ளது பொது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தங்கம் விலை போலவே வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்து உள்ளது என்பதும், ஒரு கிலோவுக்கு ரூ1,000 குறைந்து வர்த்தகமாகி வருகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தை பார்ப்போம்.
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,630
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,520
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 93,040
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 92,160
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,687
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,567
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 101,496
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 100,536
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 171.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 171,000.00
Edited by Siva