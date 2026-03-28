சனி, 28 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 28 மார்ச் 2026 (11:42 IST)

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இனி இறங்க வாய்ப்பே இல்லையா?

சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் அதிரடி ஏற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. 
 
இன்றைய நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் 13,660 ரூபாய்க்கும், ஒரு சவரன் தங்கம் 1,09,280 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று ஒரு சவரன் 1,07,440 ரூபாய்க்கு விற்ற நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 1,840 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல், 24 கேரட் சுத்தத் தங்கம் ஒரு கிராம் 14,902 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.
 
தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி 250 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ பார் வெள்ளி 2,50,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 
 
கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட தங்கம், வெள்ளி விலை, தற்போது மீண்டும் உயர்ந்துள்ளதால் இல்லத்தரசிகள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். உலகளாவிய பொருளாதார சூழல் மற்றும் பங்குச் சந்தை மாற்றங்களே இந்த தொடர் விலை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது.

Edited by Siva

அமைச்சர் பிடிஆருடன் மோதும் சுந்தர் சி.. மதுரை மத்தியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி..!

அமைச்சர் பிடிஆருடன் மோதும் சுந்தர் சி.. மதுரை மத்தியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி அதிரடி மாற்றங்களை சந்தித்து வரும் நிலையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் சுந்தர்.சி அதிகாரப்பூர்வமாக தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

அறிவாலயத்தில் அக்கப்போரு!.. திமுக தொகுதி பட்டியலை வெளியிடுவதில் தாமதம்!..

அறிவாலயத்தில் அக்கப்போரு!.. திமுக தொகுதி பட்டியலை வெளியிடுவதில் தாமதம்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமான கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

ஏப்ரல் 1 முதல் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்வு.. தேர்தல் நேரத்தில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பா?

ஏப்ரல் 1 முதல் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்வு.. தேர்தல் நேரத்தில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பா?தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையத்தின் உத்தரவை தொடர்ந்து, வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் வலி நிவாரணிகள் மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் உள்ளிட்ட சுமார் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலைகள் 0.65% உயறவுள்ளன.

புதுச்சேரியை வலுப்படுத்த நேரடியாக களமிறங்கும் பிரதமர் மோடி.. வைரல் ட்வீட்..!

புதுச்சேரியை வலுப்படுத்த நேரடியாக களமிறங்கும் பிரதமர் மோடி.. வைரல் ட்வீட்..!புதுச்சேரி மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக 'இரட்டை எஞ்சின்' என்டிஏ அரசு மக்களின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக புதுச்சேரி மக்கள் மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணிக்கு தங்களது ஆதரவை வழங்குவார்கள் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு அண்ணனுக்கு இதவிட வேறென்ன வேணும்!.. தம்பி செய்த சம்பவம்!. நெகிழ்ச்சி வீடியோ...

ஒரு அண்ணனுக்கு இதவிட வேறென்ன வேணும்!.. தம்பி செய்த சம்பவம்!. நெகிழ்ச்சி வீடியோ...மனிதர்களிடம் அண்ணன் தம்பி உறவு என்பது முக்கியமான, அழகான உறவு. தம்பியுடையான் படைக்கு அஞ்சான் என சொல்வார்கள்.

