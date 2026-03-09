தங்கம், வெள்ளி விலை சரிவு.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் இன்று சிறிய அளவிலான மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக அதாவது மார்ச் 7 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் நிலையாக இருந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று மார்ச் 9 திங்கட்கிழமை அன்று சற்று குறைந்து பொதுமக்களுக்கு சிறிதளவு ஆறுதலை அளித்துள்ளது.
இன்றைய நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் 22 கேரட் ரூ.14,950 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது நேற்று இருந்த விலையான ரூ.15,050-ஐ விட ரூ.100 குறைவாகும். அதேபோல், 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.1,19,600 ஆக குறைந்துள்ளது. தூய தங்கம் 24 கேரட் ஒரு கிராம் ரூ.16,309 ஆகவும், 8 கிராம் ரூ.1,30,472 ஆகவும் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தின் விலை குறைந்திருந்தாலும், வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி நேற்றைய விலையிலேயே நீடிக்கிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.290.00 ஆகவும், ஒரு கிலோ பார் வெள்ளியின் விலை ரூ.2,90,000.00 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் போர்ச் சூழல் காரணமாகவே தங்கம் விலையில் இத்தகைய ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலவுவதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
