தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று உயர்வா? சரிவா? சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
கடந்த சில நாட்களாக தங்கம், வெள்ளி விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று சென்னையில் தங்கம் விலையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
வெள்ளி விலையிலும் மாற்றம் இல்லை என்றும் நேற்றைய விலையில் தான் இன்றும் விற்பனை ஆகி வருகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தை பார்ப்போம்.
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,300
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 11,300
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 90,400
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 90,400
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,327
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,327
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 98,616
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 98,616
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 165.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 165,000.00
Edited by Siva